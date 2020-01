Befane in piazza e presepi viventi per chiudere le festività a Monte Argentario

Riceviamo e pubblichiamo

Si concludono, come da tradizione, con l’arrivo delle Befane e le ultime uscite dei Presepi viventi le festività natalizie sul Promontorio. Lunedì 6 gennaio alle ore 15 a cura dell’associazione Argentario Vivo scenderanno in piazza dei Rioni le Befane cariche di calze piene di dolci e caramelle da distribuire ai bambini. Esaurite le calze, inizierà l’ estrazione della tombola. Al fortunato che farà tombola andranno 600 euro, mentre per la cinquina sono in palio 300 euro e per il tombolino 200 euro. Il pomeriggio dell’Epifania prosegue con la visita, dalle ore 16.30, alla Rievocazione della Natività allestita nei vicoli e lungo le scalinate del centro storico sotto la Fortezza Spagnola.

Anche a Porto Ercole tutto è pronto per le ultime due uscitedel Presepe Vivente, sia domenica 5 gennaio che il giorno dell’Epifania dalle ore 16,30 alle 19,00 nel borgo antico della frazione argentarina tornerà a vivere la Palestina di duemila anni fa tra suggestive scenografie, personaggi e mestieri antichi, luci e melodie in un percorso che si snoda da piazza S. Barbara fino alla chiesa di S.Erasmo dove nella giornata del 5 gennaio ha confermato la sua presenza anche il Coro Ager Cosanus.