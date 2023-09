Bene gli eventi a Santa Fiora: registrato un flusso continuo di visitatori nei mesi estivi

Riceviamo dal Comune di Santa Fiora e pubblichiamo

I dati ufficiali sul turismo relativi all’estate 2023 devono ancora essere elaborati, ma i numeri registrati dagli eventi, che hanno generato un flusso continuo di turisti a Santa Fiora, sono già motivo di soddisfazione per l’amministrazione comunale, che fa il punto sul cartellone estivo.

“È stata un’estate sicuramente positiva per Santa Fiora – commenta il sindaco Federico Balocchi – con eventi di alto livello che hanno animato il borgo, garantendo un’offerta variegata, di qualità e continua. Diversi gli appuntamenti clou che ci hanno regalato un bel colpo d’occhio, in termini di partecipazione. In un contesto generale di crisi del turismo, aggravato, da fine aprile in poi, da mesi di maltempo, non possiamo che essere soddisfatti delle presenze a Santa Fiora.”

“Tutti hanno lavorato all’unisono per raggiungere un comune obiettivo: quello di dimostrare che il nostro è un territorio vivo e vivace. – prosegue il sindaco – E credo proprio che insieme ci siamo riusciti: dai grandi artisti del Festival ai grossi nomi della musica giovanile, dalle proposte per i bambini e per le famiglie all’arte, all’importante evento espositivo della Madonna di Luca della Robbia, che ha attratto un grande pubblico, e poi la presentazione dei libri con la partecipazione di autori ed editori di respiro nazionale, senza dimenticare le nostre sagre e feste tradizionali. Per noi questo significa essere attrattivi e fare turismo. Un successo che è frutto della perfetta sinergia che si è creata nel tempo tra pubblico e privato, tra amministrazione comunale, associazioni e attività economiche. Doveroso ringraziare, quindi, tutta la comunità di Santa Fiora, che anche quest’anno si è messa in gioco nella realizzazione del cartellone con abnegazione e fantasia, dimostrando di essere unita e generosa”.

“Gli eventi che sono stati proposti – conclude il sindaco – non sono semplicemente un’occasione di intrattenimento, ma hanno l’ambizione di richiamare turisti che poi si trattengono sull’Amiata, generando potenziali ricadute economiche per la ristorazione e per le altre attività. Per questa ragione il gradimento registrato dalle manifestazioni estive di Santa Fiora ci fa ben sperare anche sui risultati che possiamo aver ottenuto in termini di arrivi e di presenze turistiche. Abbiamo solo un dato al momento, ancora non ufficiale, e quindi che non possiamo divulgare, relativo ai primi quattro mesi del 2023, che è a dir poco strepitoso, e che ci fa essere ottimisti anche sul periodo estivo”.