Bettino Craxi, martedì 19 gennaio una messa in ricordo di Bettino Craxi

Una messa in ricordo di Bettino Craxi: è quanto si terrà il prossimo, 19 gennaio, alle 17 e 30, presso la chiesa di San Giovanni, a Tarquinia, in occasione dei 21 anni dalla scomparsa dell’ex leader del Partito Socialista Italiano ed ex Presidente del Consiglio.

“Un’occasione per riunire socialisti vecchi e nuovi del viterbese – spiegano i promotori, che annunciano la presenza di esponenti provinciali e nazionali – che ogni anno ricordano l’uomo e lo statista”.

Uno degli uomini politici più noti della cosiddetta Prima Repubblica: Craxi è stato il primo socialista ad aver rivestito l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Coinvolto in seguito nelle inchieste di Mani pulite condotte dai giudici di Milano, subì due condanne definitive per corruzione e finanziamento illecito al Partito Socialista Italiano, e morì mentre erano in corso altri quattro processi contro di lui. Egli respinse fino all’ultimo l’accusa di corruzione, mentre ammise di essere a conoscenza del fatto che il PSI aveva accettato finanziamenti illeciti, lamentando che “per decenni” tutti i partiti si erano finanziati illegalmente senza mai essere “oggetto di denunce”, con atteggiamenti di “complicità”. Da qui la decisione di abbandonare l’Italia, rifugiandosi ad Hammamet in Tunisia, dove morì – 17 anni fa – mentre erano ancora in svolgimento i procedimenti giudiziari nei suoi confronti.