Big Hole Tournament: dal 19 al 22 giugno a Tarquinia il nuovo torneo di basket al Bucone

Si chiama Big Hole Tournament la grande novità della pallacanestro tarquiniese di questo inizio estate: dal 19 al 22 giugno il campo del Bucone – da qui il nome del torneo – diventerà infatti la mèta di tanti appassionati di basket per quattro giorni di straordinaria intensità cestistica.

Nel suggestivo scenario sotto le mura cittadine – con splendida vista verso il mare – scenderanno in campo fior fior di giocatori: dagli “eroi” tarquiniesi della recente promozione in Serie D al ritorno in città da parte di chi gioca fuori, sino all’arrivo al Bucone di cestisti militanti persino in Serie B e C tra Roma e il litorale laziale. Tanto spettacolo e tanti centimetri, sino a un 2 metri e 12 già affacciatosi nel panorama azzurro giovanile.

Regole speciali per un torneo fuori dagli schemi

Già questo basterebbe per ingolosire chi ama il basket, ma c’è molto di più a garantire uno spettacolo inedito, adatto all’estate e pronto a far divertire anche gli spettatori alle prime armi: gli ideatori hanno infatti costruito un sistema di regole particolari, pronte a rendere il gioco più veloce, dinamico e casuale, rendendo ancora di più ogni match imprevedibile e mai scontato. Così, nel weekend di Big Hole, tutti pronti a veder protagonista un grande dado, che sconvolgerà il gioco, e carte di vario tipo che dalle panchine potranno essere usate per cambiare le sorti del match: per tutte le curiosità e informazioni, a tal proposito, la pagina Instagram del torneo è una fonte preziosa di curiosità.

Sport, birra e street food: il Big Hole sarà anche un evento per socializzare

L’attesa sale, lextra.news sarà presente anche con delle dirette e, per tutti, si preparano serate d’inizio estate all’insegna di sport, divertimento e condivisione: pronti food truck e birra alla spina per rendere le quattro serate non solo un momento di agonismo ma anche opportunità per stare assieme.

Squadre e protagonisti

