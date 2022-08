Black Snake Moan + MAG, un mese dopo: finalmente il 5 agosto a Tuscania il live saltato a inizio luglio

Doveva essere la data zero, per lanciare l’album celebrare il compleanno di un posto ricco di affetti e significati: qualche peripezia ha costretto al rinvio, ma la serata che vedrà protagonista Marco Contestabile nelle vesti artistiche e musicali di Black Snake Moan, venerdì 5 agosto al MAG di Tuscania sarà comunque, anche dopo un mese di attesa, un momento di forte intensità.

Lo è stato, in modo quasi magico, quello di sabato scorso a L’Amo, l’occasione in cui Marco è tornato a suonare a Tarquinia a quattro anni di distanza dall’ultima esibizione alla festa del Centro di Aggregazione Giovanile, nel 2018: il calore di tante persone che lo seguono dall’avvio del suo percorso musicale l’ha, in modo evidente, emozionato. Una sensazione che non ha creato imbarazzo, ha anzi moltiplicato la magia del momento, generando un’atmosfera di generale condivisione in cui la musica di Marco, accompagnato alle tastiere da Gabriele Ripa, ha regalato a esecutori e ascoltatori una serata memorabile, soprattutto per la piacevolezza delle emozioni.

Tutto lascia pensare che al MAG, venerdì, sarà lo stesso. Perché simili sono gli ingredienti, basati soprattutto su amicizie, legami, percorsi a tratti in comune: a partire – ma sarebbero tanti quelli da citare – da quello tra gli stessi Marco e Gabriele e Giulio, anima del MAG, protagonisti di un’amicizia nata proprio dalla comune passione per la musica. Un’occasione da non perdere, a partire dalle 22 e 30 e con in coda il dj set a cura di di Maurice Flee di Tufo Rock Records.