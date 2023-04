“Bolsena e il suo territorio”, il 16 aprile escursione con la guida Paolo Bellini

Riceviamo e pubblichiamo

Una domenica alla scoperta delle bellezze naturali di Bolsena e del suo territorio, tra le rive del lago e i dolci declivi che lo circondano. È quanto propone “Spring”, il cartellone di eventi promosso dall’Ufficio turistico di Bolsena, per domenica 16 aprile con la guida escursionistica Paolo Bellini. ““Bolsena e il suo territorio” è un’escursione di difficoltà semplice per conoscere meglio luoghi che, pur vicini, regalano angoli di natura suggestiva e – sottolineano dall’Ufficio turistico Bolsena -. I partecipanti potranno vivere un’esperienza appagante e immersiva, in grado di raccontare, anche grazie alla bravura della nostra guida Paolo, l’essenza del nostro territorio, tra natura, arte e storia”. Patrocinata dal Comune e dalla Pro loco Bolsena, l’escursione guidata ha una durata di 7 ore e partirà alle 9,30 dalla centrale piazza Giacomo Matteotti. È indispensabile indossare scarpe da ginnastica o trekking e abbigliamento comodo e portare occhiali da sole e un cappellino. “Il pranzo al sacco sarà offerto da noi – concludono dall’Ufficio turistico -. Mancano pochi giorni e ci sono ancora dei posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a ufficioturistico@comune.bolena.vt.it o chiamare il numero di telefono 0761 799923”