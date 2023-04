Bolsena, partiti i lavori di riqualificazione dell’incubatoio ittico

Riceviamo e pubblichiamo

“Partiti i lavori di riqualificazione dell’incubatoio ittico e dei locali dedicati all’attività divulgativa del mestiere della pesca”. Lo comunica l’assessore alla pesca e alle attività produttive del Comune di Bolsena Riccardo Adami, che ha seguito l’iter amministrativo del progetto promosso dal Flag Lago di Bolsena, in attuazione del Regolamento dell’Unione Europea 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020. “Abbiamo dovuto attendere quattro anni per dare il via all’intervento sulla struttura che non aveva più avuto opere di manutenzione straordinaria dagli anni Ottanta – prosegue –. Una volta completati i lavori, sarà possibile organizzare visite didattiche per le scuole comprendendo anche l’acquario realizzato all’interno del Museo Territoriale del Lago di Bolsena, alla Rocca Monaldeschi”. L’attività dell’incubatoio ittico è fondamentale per garantire la conservazione del coregone e di altre specie di pesci nel lago di Bolsena, dove è presente una comunità di pescatori di lunga tradizione. “Permette infatti lo sviluppo delle uova sotto un controllo costante fino all’ottenimento degli avannotti, che sono poi rilasciati nelle acque del lago – conclude l’assessore Adami -. È quindi evidente l’importanza di avere questa struttura funzionale, per le positive ricadute economiche e sull’ambiente lacustre”.