Bolsena prepara il Presepe Vivente: a Natale oltre 2.000 tra fiaccole e candele per illuminare la città

Riceviamo e pubblichiamo

Il percorso del presepe vivente di Bolsena si illuminerà con la luce di 2mila candele e fiaccole. I vicoli, le piazzette e le cantine del quartiere medievale Castello saranno rischiarati da lumi e torce che renderanno ancora più affascinante il percorso della rappresentazione. Angoli e scorci del cuore più antico di Bolsena e i quadri animati che compongono la rievocazione saranno immersi in un’atmosfera quasi magica e il visitatore potrà tornare indietro nel tempo e immergersi nella vita quotidiana dell’antica Betlemme.

“Candele e fiaccole sono un elemento imprescindibile – affermano i volontari dell’associazione La corte dei miracoli -, perché integrano l’illuminazione elettrica e donano suggestione al presepe, con giochi di luce e ombre nelle scene, all’interno delle cantine, e nel dedalo di viuzze del quartiere Castello”.

Date e dettagli dell’ottava edizione

L’organizzazione della rievocazione è oramai entrata nel vivo, a meno di due mesi dalla prima data. In queste settimane si lavora, in modo particolare, sui costumi che indosseranno le comparse: i personaggi di re Erode e della sua corte avranno nuovi vestiti, così come i soldati romani che avranno nuovi mantelli per le loro loriche. L’ottava edizione della rappresentazione si terrà il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio 2024, dalle 17,30. Per gli aggiornamenti è possibile seguire la pagina Facebook dedicata.