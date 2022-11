Bolsena ricorda i soldati britannici caduti in guerra per il “Remembrance Day”

Riceviamo e pubblichiamo

Bolsena ricorda i soldati britannici caduti in guerra. Domenica 13 novembre, alle 11, sarà celebrata una messa al Cimitero di guerra del Commonwealth, in coincidenza con il “Remembrance Day”, giorno in cui il Regno Unito e i Paesi del Commonwealth commemorano i soldati morti nella Prima Guerra Mondiale.

L’iniziativa, alla quale parteciperà il sindaco Paolo Dottarelli, è promossa dall’Oratorio – Circolo ANSPI Carlo Acutis di Bolsena e dal Gruppo Scout Bolsena-Orvieto, con il patrocinio del Comune di Bolsena. “Vogliamo rendere un doveroso e deferente omaggio a quei ragazzi che con il loro sacrificio hanno contribuito a rendere l’Italia libera – affermano dai due enti promotori –. Essere presenti significa anche ricordare i militari morti in servizio di pace all’estero, lontani da casa e dagli affetti. A loro va tutto il nostro sostegno e un commosso ricordo, perché purtroppo anche nel presente le guerre sono una costante in molti Paesi”. Situato al chilometro 106 della statale Cassia, vicino a una collina che si affaccia sul lago di Bolsena, il Cimitero di guerra del Commonwealth accoglie i soldati morti nello scontro del giugno del 1944 tra la Sesta Divisione corrazzata sudafricana e la Divisione Panzer tedesca. Il posto fu scelto nel novembre dello stesso anno e vi furono portare le salme dei militari caduti nei campi di battaglia tra Bolsena e Orvieto.

“Questo posto così silenzioso, raccolto e ordinato deve diventare luogo di riflessione e confronto – aggiungono dall’Oratorio – Circolo ANSPI Carlo Acutis di Bolsena e dal Gruppo Scout Bolsena-Orvieto -. Il passato ci deve infatti aiutare a comprendere il significato del presente e del nostro ruolo di adulti, giovani, politici, educatori e responsabili dell’oggi. L’augurio è che ci sia una partecipazione numerosa e che questa ricorrenza diventi annuale, con il coinvolgimento delle istituzioni locali”. Dalle 9 alle 10,30, sarà attivo un servizio di trasporto con un pulmino da 8 posti, che collegherà largo Salvo d’Acquisto, a Bolsena, al Cimitero di guerra del Commonwealth. In caso di pioggia, la messa sarà celebrata nella basilica di Santa Cristina alle 11,30.