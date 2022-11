BolsenArte Winter, La Tresca in concerto benefico festeggia 20 anni di carriera

Riceviamo e pubblichiamo

Musica e solidarietà si fondono per dar vita a un imperdibile concerto benefico. Nell’ambito di BolsenArte Winter, sabato 26 novembre, alle 21, al teatro San Francesco, si esibirà La Tresca, il gruppo folk umbro-laziale che, per l’occasione, festeggerà i 20 anni di attività. “I fondi raccolti con la vendita dei biglietti, cui verrà abbinata una lotteria di beneficenza con l’estrazione di premi, saranno devoluti alla Confraternita Misericordia di Bolsena – afferma l’assessore alla cultura Raffaella Bruti -, che svolge un ruolo sociale molto importante nella nostra comunità. La Tresca non ha bisogno di presentazioni. È un gruppo di musicisti eccezionali che, con la loro arte, fanno conoscere le nostre tradizioni in giro per l’Italia e all’estero”. Dopo l’inizio caratterizzato dalla rivisitazione di brani tradizionali, La Tresca sviluppa un percorso artistico originale percorso in cui si evidenziano le tradizioni musicali dei luoghi di provenienza dei membri della band: Orvieto, la Tuscia e il lago di Bolsena; in pratica un triangolo geografi co che racchiude le radici dei componenti del gruppo. La band svolge un’intensa l’attività dal vivo con concerti in Italia e all’estero: Germania, Svizzera, Macedonia, Ungheria, Irlanda e Olanda. Il gruppo ha pubblicato cinque dischi, che spaziano dal folk alla musica tradizionale, fino a toccare il rock e il combat folk. Organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Bolsena e diretto dal maestro Francesco Traversi, BolsenArte Winter gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, di SIS – Parking Service Sistem, dell’associazione culturale Europa Musica e dell’associazione “100 Città in Musica”. Per informazioni o acquisto dei biglietti è possibile chiamare lo 0761 799923/795412 o il 338 5992098.