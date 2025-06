“Bonus – Attività socio educative di minori 2025”: a Tarquinia: aperte le domande per i rimborsi alle famiglie

È disponibile l’avviso pubblico per individuare le famiglie beneficiarie del contributo economico una tantum “Bonus – Attività socio educative di minori 2025”, promosso dal Comune di Tarquinia e finanziato con fondi statali stanziati dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Il bonus una tantum è destinato al rimborso delle spese sostenute dai nuclei familiari per la partecipazione di bambini e adolescenti ad attività socio educative nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2025. L’iniziativa fa riferimento alla Deliberazione di Giunta n. 103 del 25 giugno 2025 e riguarda centri estivi, servizi territoriali a carattere educativo e ricreativo autorizzati dal Responsabile del Settore VIII dell’Ente.

Percentuali di rimborso e criteri di priorità

Il valore del contributo economico sarà calcolato in percentuale sulla retta effettivamente pagata per ciascun figlio, in base alla fascia ISEE del nucleo familiare. Le soglie sono così suddivise: 90% per ISEE fino a 10.000 euro; 70% per ISEE tra 10.000,01 e 20.000 euro; 50% per ISEE tra 20.000,01 e 30.000 euro. Le domande ammesse saranno inserite in una graduatoria ordinata in base a tre criteri: ISEE crescente, numero di minori frequentanti le attività, età inferiore dei minori. Tuttavia, avranno priorità assoluta – e saranno escluse dalla graduatoria – i minori segnalati dal Servizio sociale professionale e i minori con disabilità certificata.

Modalità di presentazione e documentazione richiesta

Le famiglie interessate dovranno presentare domanda entro le ore 12:00 del 31 dicembre 2025, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso il Comune. La richiesta deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec@pec.comune.tarquinia.vt.it. In assenza di tale possibilità, è consentita la consegna cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico. Alla domanda devono essere allegate le documentazioni fiscali relative alle attività svolte, con indicazione dell’operatore economico, del periodo e della durata dei servizi. I rimborsi saranno riconosciuti esclusivamente per spese fiscalmente documentate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.