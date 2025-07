Botte da orbi, coltelli e sangue: scene orribili nel sabato sera di Tarquinia

Scene orribili, quelle vissute nella serata di ieri a Tarquinia, in pieno centro. In piazza Cavour, a due passi dal belvedere della Barriera San Giusto, con tante persone che stavano frequentando uno dei luoghi più animati del centro cittadino, poco prima delle 19 è sorta una colluttazione tra due uomini, uno dei quali brandiva evidentemente un lungo coltello.

Botte da orbi e sangue ovunque, e pare incredibile che per entrambi le ferite non siano gravi: resta però negli occhi una scena terrificante, davanti agli occhi di passanti e turisti, qualcosa di probabilmente mai visto a Tarquinia. Difficile, per i presenti intervenuti, fermare l’impeto dei due, con la rissa durata vari minuti in vari punti della piazza.

Sul posto sono poi accorse le Forze dell’ordine per i provvedimenti del caso e per ricostruire le dinamiche che hanno portato a un così clamoroso sfogo di violenza. Molto colpita l’opinione pubblica cittadina: i racconti dell’accaduto si sono naturalmente, in pochi minuti, diffusi, con reazioni preoccupate e indignate dei tarquiniesi.