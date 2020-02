Buoni fruttiferi postali: il Codacons ottiene somme ingenti

Riceviamo dal Codacons Civitavecchia e pubblichiamo

La Sede Codacons di Civitavecchia comunica ai risparmiatori di essere riuscita ad ottenere, per gli associati che si sono rivolti alla sede di via G. Giusti n. 22, l’esatto corrispettivo trascritto sui Buoni Poliennali Fruttiferi di Poste italiane a lunga scadenza, in particolar modo trentennali, che hanno prodotto degli interessi altissimi, e per il pagamento dei quali, Poste italiane, adducendo l’applicazione di diversi decreti, a seconda della tipologia e scadenza dei Buoni, si rifiutava di corrispondere quanto precisamente quantificato sui B.p.f., comunicando agli increduli risparmiatori che si recavano presso l’ufficio postale per richiederne il pagamento, che gli sarebbero stati liquidati importi notevolmente inferiori a quanto scritto sui Titoli.

Molti risparmiatori, sentendosi gabbati, si sono quindi rivolti al Codacons Civitavecchia, che ha prontamente attivato il proprio team, che tramite i legali Francesca Fiorucci e Marta Stampella, ha avviato azioni a tutela dei titolari dei Buoni fruttiferi, riuscendo ad ottenere la corretta liquidazione dei Titoli, che in alcuni casi ha permesso ai suoi associati di recuperare somme anche importanti, nell’ordine dei 100.000€

Dott.ssa Sabrina De Paolis

Responsabile Codacons Civitavecchia