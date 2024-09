Calcio, debutto con pari casalingo per il Tarquinia: 1 a 1 con il Borgo Palidoro

Nella prima uscita casalinga della stagione, con l’arrivo al Bonelli del Borgo Polidoro, il Tarquinia Calcio ottiene un pareggio in una partita dai due volti.

Prima frazione a tinte blugranata

Meglio la squadra locale nel primo tempo, sfruttando al meglio la creatività di Bucri, sempre pericoloso in avanti e in grado di creare problemi alla difesa ospite. Il vantaggio arriva grazie a un preciso calcio di punizione di Trebisondi, che ha permesso a Pompei di finalizzare con tempismo. Il Tarquinia ha poi gestito il gioco, procurandosi diverse ripartenze con Marzoli, che però non è riuscito a concretizzare al momento dell’ultimo passaggio.

La ripresa e il pareggio ospite

Nel secondo tempo, la stanchezza fisica ha condizionato i padroni di casa, consentendo al Palidoro di prendere il controllo della partita. Gli ospiti hanno messo sotto pressione il Tarquinia, chiudendoli nella loro metà campo. Il pareggio è arrivato al 79’, quando Zappalà ha servito Corrias, il quale non ha sbagliato da distanza ravvicinata. Nonostante l’impegno difensivo, il Tarquinia non è riuscito a mantenere il vantaggio, concludendo la partita sull’1-1.

”Partita dai due volti, ma possiamo giocarcela con tutti”

“Partita dai due volti, bene nel primo tempo in sofferenza nella ripresa. – il commento del mister blugranata Fabrizio Ercolani – Se devo trovare un difetto abbiamo peccato di poco cinismo e scarsa precisione in alcune fasi di ripartenza. Guardiamo però il bicchiere mezzo pieno, abbiamo affrontato una squadra che stazionerà nei piani alti della classifica senza timori reverenziali dimostrando che possiamo giocarcela con tutti. In questo primo mese di preparazione abbiamo lavorato molto bene creando un groppo forte e coeso; ora dobbiamo salire al più presto di condizione e migliorarci dal punto di vista tattico e atletico”

Il tabellino

TARQUINIA CALCIO: Del Duchetto, Ricci, Carolini, Trebisondi, Perelli, Pompei, Cedeno (73’ Pugliese), Di Nardo (85’ Cultrera), Bucri, Marzoli (52’Iannilli), Alesi (75’ Leardini). A disp. Di Camillo, Camilletti, Vacchelli, Luccioli, Barba. All. Ercolani

BORGO PALIDORO: Sorcini, Sargis, Zappalà, Cipriani, Finucci, De Franco, Colapietro (66’Bellini), Savarini, Cesaro, Piano (73’ Cuscianna), Corrias. A disp. Boccanegra, Cippone, Ambrozie, Palmieri, Tiozzo, Catalli, Villoresi. All. Fascione.

Arbitro: Sig.ra Mastrippolito di Roma 2 (Dieli-Ritorto)

Marcatori: 26’ Pompei (T), 79’ Corrias (B.P.)

Note: Giornata afoso, terreno in ottime condizioni, spettatori 250 circa. Angoli 2-4. Ammoniti: Alesi, Iannilli, Ercolani (T), Corrias, Savarin, Zappalà (B. P.) Espulso per doppia ammonizione mister Fascione.