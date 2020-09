Calcio, Eccellenza al via. Corneto, buona la prima: Riano battuto con Monteforte

Ph: Alessio De Luca

(f.e.) Buona la prima per la Corneto. Grazie ad un calcio di rigore conquistato da Di Giovanni e realizzato da Monteforte proprio al termine della prima frazione di gioco i tirrenici conquistato i primi tre importantissimi punti in campionato.

Ritmi alti fin dall’inizio con le due squadre che non si sono risparmiate nonostante una pioggia battente. Il Riano ha chiuso la partita in nove contro undici per le espulsioni di Trincia e di Berardi. In campo sin dal primo per la squadra di mister Centioni i neo acquisti Giordano e Vergari. Prima mezz’ora frizzante senza grandi occasioni da gol. Al 28′ però rigore negato alla Corneto per atterramento di Di Giovanni ad opera di Palmerini sulla linea di fondo. Al 32’ tiro di Monteforte che in diagonale rasoterra sfiora il palo. Al 43’ azione in percussione di Di Giovanni che viene atterrato. Rigore. Si incarica della battuta Monteforte che non sbaglia.

Nella ripresa la Corneto può subito chiuderla. Al 2’ occasione per Monteforte che a tu per tu con Federici si fa parare il tiro a botta sicura. Al 10′ Barbetti di testa sfiora il pareggio. Al 16’ occasione per Di Giovanni che salta il portiere in uscita ma si allarga troppo e mette in mezzo bravo il difensore del Riano Benda a salvare. Poi le due espulsioni e la Corneto che può esultare al triplice fischio finale.

A fine gara il commento di Mister Centioni: “Abbiamo affrontato una squadra molto quadrata in una gara difficile e condizionata dalla pioggia battente che ha reso il campo molto veloce nel primo tempo e molto pesante nel secondo tempo. In settimana abbiamo cambiato qualcosa nell’assetto tattico e forse anche per questo non siamo partiti benissimo. Abbiamo cercato giocate risolutive con troppa fretta, mentre invece avremmo dovuto palleggiare di più per far muovere l’avversario e trovare la soluzione sul lato debole. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra che ha lottato anche quando c’era da usare la sciabola al posto del fioretto. Siamo ancora lontani da quello che vogliamo esprimere in termini di gioco, ma miglioriamo ad ogni gara e i ragazzi si impegnano tantissimo. Siamo una buona squadra che deve però essere più concreta e ragionare di più in certi frangenti della gara. Andiamo avanti una partita alla volta affrontandola come se fosse quella decisiva. Solo così potremo ambire a lottare nelle prime posizioni della classifica”.

Corneto Tarquinia- Riano Calcio : 1-0

Corneto Tarquinia: Santi, Marini (43’ s.t. Natali), Birra (38’ s.t. Forieri), Giordano, Federici (35’ s.t. Martelli), Silvagni, Vergaro, Chirieletti, Monteforte, Di Giovanni (20’ s.t. Ferrari), Lupi. A disp. Paniccia, Luciani, De Santis, Belloni, Gaudenzi. All. Centioni

Riano Calcio: Federici, Palmerini, Pulzella (40’ s.t. Santocono), Vinasi (23’ s.t. Lelli), Barbetti, Benda, Cantoni (1 s.t. Giulitti), Marconi (25’ s.t. Cirasella), Toncelli, Trincia, Cicinelli (25’ s.t. Berardi) A disp. Botti, Masciarelli, Ceci, Braido. All. Forte

Arbitro: Bosco di Ostia Lido

Marcatori: 43’ p.t. Monteforte su rig.

Espulsi: 17’ s.t. Trincia (R.) per doppia ammonizione, 42’ s.t. Berardi per grave fallo di gioco.

Ammoniti: Silvagni (C), Vinasi, Barbetti, Cicinelli, Giulitti (R) Note. Pioggia incessante per tutta la gara, terreno scivoloso. Gara a porte chiuse. Corner: 8-4