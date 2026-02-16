Calcio, Maremmana ko anche a Montefiascone: secondo stop consecutivo e vetta che si allontana

Secondo stop consecutivo per la Maremmana, che esce con zero punti e zero gol fatti dal doppi confronto di vertice: dopo la sconfitta interna di misura della settimana scorsa contro il Campo dell’Oro, arriva un altro stop, stavolta esterno, sul campo del Montefiascone. I bianconeri sfilano così in quinta posizione, con la vetta che ora è lontana otto lunghezze.

In comune tra i due match non c’è solo il risultato: come una settimana fa forti protagoniste dell’incontro sono le condizioni del campo. Se il Martelli di domenica scorsa era al limite della praticabilità, quello di Montefiascone era probabilmente ben oltre: pressoché impossibilitate a giocare a calcio, le due squadre cercano l’episodio o l’errore dell’avversario, lanciando lungo e correndo sulla seconda palla.

A spuntarla, in questo, sono i padroni di casa: se, infatti, Piccini per la Maremmana sfiora solo la porta su punizione, al 19’ il Montefiascone trova il vantaggio che, in queste condizioni, vale oro: su una palla che esce dall’area dopo un calcio da fermo arriva una conclusione da fuori su cui diviene decisiva la deviazione di Guerrini.

Occasioni poche, proteste per tre rigori e Rosciani tiene in vita i bianconeri



Il risultato non cambierà più, con la Maremmana che fatica a trovare la porta dei padroni di casa e che recrimina per qualche episodio in area di rigore e Rosciani che nella ripresa piazza alcuni ottimi interventi mantenendo in gioco gli ospiti sino alla fine.

“Secondo noi c’erano tre nitide occasioni da rigore, – tuonano dalla società montaltese contro l’arbitro – uno nel primo tempo e due nella ripresa. Siamo stanchi: complimenti al Montefiascone che ha fatto meglio di noi, che abbiamo faticato a creare occasioni, ma crediamo che sia opportuno oggi dire la nostra su alcune decisioni”.

Si torna in campo domenica prossima, per la seconda trasferta consecutiva: i bianconeri saranno ospiti del Ronciglione United, nel tentativo di interrompere questa mini-striscia di risultati negativi.