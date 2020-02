Calcio, Prima Categoria: un Tarquinia corsaro torna da Cura con i tre punti

Riceviamo e pubblichiamo

Partita senza storia quella andata in scena al Negni di Vetralla: troppa la voglia di vittoria del Tarquinia che parte subito forte e, dopo aver preso le misure all’avversario, trova il vantaggio al 13′ con Tamiri che dal limite fa partire un tiro a giro che si insacca.

Il Tarquinia continua a macinare gioco ed è padrone del campo, il Cura non ci sta ma si fa vivo solo al 30′: Paracucchi è bravo e attento e manda in angolo. Al 35′ il Cura resta in dieci per l’espulsione del proprio portiere, allora il Tarquinia preme ancor più sull’acceleratore e al 37′ Rosati con una rasoiata dal limite dell’area fa due a zero. Un paio di giri di lancette e Rapaccioni scappa via al diretto marcatore, entra in area e serve Suriano che mette in rete il tre a zero con cui si va al riposo.

La ripresa vede il Cura accorciare subito le distanze con Polani al 4′, ma al 10′ Salimbeni vieni espulso per doppia ammonizione: gli animi in casa Cura si scaldano e non mancano gli interventi duri. Al 18′ il Cura rimedia addirittura la terza espulsione a farne le spese è Turchetti: in pratica la partita non ha più storia, il Tarquinia ha altre tre occasioni, forte della triplice superiorità numerica, con Fabiani che prende il palo, Barcaroli con il portiere che manda in angolo e Tornato che scavalca il portiere con un pallonetto ma la palla finisce e fuori. Gli ospiti capiscono che non è il caso di affondare e amministrano con il giro palla; il Cura ormai ha i nervi tesi e sotto di tre uomini non ha la forza di reagire. Si attende solo che passino gli ultimi 20 minuti per andare sotto la doccia.

“Oggi si è visto un bel Tarquinia, – le parole dagli spogliatoio blugranata – sicuro dei propri mezzi e bravo nel chiudere la partita già nel primo tempo. Il secondo tempo, causa le espulsioni, non ha niente da raccontare: oggi i ragazzi sono stati bravissimi, è stata una giornata positiva: l’unica nota negativa l’infortunio capitato a Bramucci, che cadendo ha battuto la testa ed è finito in ospedale per accertamenti, ma per fortuna nulla di grave”.

“Teniamo a fare i complimenti ai ragazzi – le parole della società – sia per la prestazione e il risultato, sia per la capacità e la maturità dimostrate nel mantenere il controllo in un ambiente in alcuni momenti davvero ostile. Siamo fieri di come, nonostante tutto, abbiamo saputo portare avanti la filosofia di una società che ama il calcio e la capacità di unione e divertimento ed esso legati”.

Cura vs Tarquinia 1-3

Reti:

13 pt Tamiri

37 pt Rosati

39 pt Suriano

4 st Polani(Cura)

Cura: Gregori Barzellotti(1st Natale) Salimbeni Carnazza(35pt Cecchini) Profili Turchetti Maiorana Santori(23st Pofi) Santoro(9st Spolverini) Veneruso Maraghelli(42pt Polani). A disp Carletti Oriolesi

Tarquinia: Paracucchi Ciurluini Tomassini Ventolini(7st Donninelli)Martelli Arcorace(25st Tornato)Rapaccioni(30st Fattori) Bramucci(19pt Fabiani) Rosati(22st Barcaroli) Tamiri Suriano. A disp Spaziani Mancini Zacchei Battelocchi. All Distefano

Ammonizioni: Salimbeni Profili Pofi Polani Spolverini(Cura); Paracucchi Rosati(Tar). Espulsioni: Gregori 35st Salimbeni 10st Turchetti 18st (Cura)

Angoli 5-3

Note: Giornata con cielo coperto terreno in non perfette condizioni spettatori 50 circa