Calcio: USD Montalto, oggi lo stage giovanile con il Valencia

In casa USD Montalto e’ tutto pronto per il grande stage del settore giovanile con la prestigiosa società spagnola FC Valencia. Oggi alle ore 17:00, Corrado lo stadio comunale Martelli, completamente gratuito per i ragazzi e con il patrocinio del comune, prenderà ufficialmente il via la stagione dell’USD Montalto che spiegherà i programmi per il 2020-2021, che saranno incentrati in particolare sui ragazzi.

“I giovani sono la linfa del calcio: da qui ripartiremo – commenta il Presidente Francesco Moretti”. Una nuova impronta dunque quella del Montalto che farà dei ragazzi il motore della società. “Un organigramma completamente rinnovato per ripartire al meglio – spiegano il responsabile e il direttore del settore settore giovanile Paolo Petronio e Alessio Maccarini-. Abbiamo scelto questa partnership col Valencia perché è dalla disciplina, dall’educazione e dalla crescita dei ragazzi che vogliamo portare avanti il messaggio che sui giovani bisogna aver il coraggio di puntare: noi lo faremo. Quello di oggi – continuano – sarà uno stage dove i nostri giovani verranno accolti e prima di scendere in campo, insieme agli allenatori della Valencia Soccer School, e con il responsabile Giulio Longo illustreremo qual è la strada che intendiamo percorrere, fatta di valori e che mette al centro prima la crescita della persona e poi quella del calciatore”.

Il Montalto, dunque, è pronto a ripartire. E lo farà anche con prezzi di iscrizione e aiuti Per il covid-19 che vanno incontro alle famiglie.

La quota di sarà infatti di 200 euro ed i nuovi kit avranno un costo di 70 euro: un anno incredibilmente conveniente a soli 270 euro! Chi ha invece pagato per intero la scorsa stagione, iscrivendosi all’USD Montalto otterrà il rimborso sconto di 90 euro per i tre mesi persi, e la stagione del ragazzo costerà solamente 180 euro (iscrizione più kit). Appuntamento dunque domani, 2 settembre a partire dalle 17:00, per uno stage ricco di novità e con una sorpresa finale per tutti i ragazzi