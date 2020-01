Campagna #plasticfree: la Guardia costiera incontra gli studenti di Montalto di Castro

Riceviamo e pubblichiamo

La Guardia Costiera del Lazio, nell’ambito della campagna #PlasticFreeGC lanciata per conto del Ministro dell’Ambiente, ha incontrato, ieri mattina, l’Istituto Comprensivo Statale Aldo Morelli di Montalto di Castro.

Oltre alle numerose attività operative di vigilanza per garantire un corretto uso del mare, la Capitaneria di porto affianca infatti una mirata attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale.

Sono 48 i bambini, appartenenti alle classi terze (sezioni A,B, e C) della scuola primaria, che, accompagnati dai docenti dell’Istituto, hanno partecipato ad una lezione con la Guardia Costiera di Montalto di Castro e l’Università della Tuscia, rappresentata dal prof. Nascetti Giuseppe, Ordinario di Ecologia, finalizzata a sottolineare la pericolosità dell’inquinamento del nostro mare derivante da uno scorretto uso della plastica ed educando così i giovani sui comportamenti corretti a tutela del mare. Come è noto le microplastiche provocano infatti ingenti danni per l’intero ecosistema marino, minacciando la vita di numerosi esemplari marini ed entrando poi anche nel circuito alimentare.

Ad una attività prettamente teorica ha poi seguito la raccolta, lungo il litorale nord di Montalto di Castro, di rifiuti plastici abbandonati sugli arenili, portando gli studenti a riempiere più di 10 sacchi, successivamente avviati allo smaltimento.