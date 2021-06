Campionati Regionali di Atletica Juniores/Promesse a Roma: titolo a Bargagli nei 200 e record provinciale Juniores nell’asta per Erica Ciatti

(g.m.) Si sono svolti a Roma sabato 5 e domenica 6 giugno, presso l’impianto del “Paolo Rosi” i Campionati Regionali di Atletica riservati alle categorie federali Juniores/Promesse. Quattro gli atleti dell’Alto Lazio impegnati nelle gare in programma che tornano a Viterbo con il titolo Promesse ottenuto da Leonardo Bargagli nei 200m. e con il nuovo record provinciale Juniores di Erica Ciatti nel salto con l’asta. Per Leonardo Bargagli la prova ha rappresentato un importante test sulle condizioni di forma, ad una settimana dall’importante appuntamento a cui è atteso dei Campionati Italiani J/P di Grosseto e il 22”80 realizzato con vento contrario di -1.0, che gli consegna il titolo di Campione Regionale 2021 sulla distanza, è da accettare più che positivamente. Erica Ciatti migliora due volte il suo fresco record provinciale Juniores nell’asta ottenuto da poche settimane, classificandosi al 2° posto tra le Juniores, superando prima la misura di 2.75 e subito dopo 2.80, con 3 buoni tentativi successivi a quota 2.90. Jessica Baldassini non riesce a ripetere la bella prestazione della settimana scorsa a Rieti nei 400Hs., dove era andata molto vicina al minimo di partecipazione per i Campionati di Grosseto e si deve accontentare del 4°posto nelle Juniores. Andrea Panza è un po’ frenato dal vento sul rettilineo finale nei 200m. e non riesce a scendere sotto il crono di 24”0, per lui comunque un discreto 24”18.