Campionato nazionale Dart18: il weekend nel mare di Tarquinia vede la vittoria di Alessandro Cesarini

Ph: Domenico Fani

Riceviamo da Assonautica Tarquinia e pubblichiamo

Campionato italiano Dart 18: primo in classifica un Tarquiniese!

Si è concluso ieri dopo la terza giornata di regate, il campionato nazionale di catamarani della Classe Dart 18 organizzato dall’Assonautica di Tarquinia G.Maffei in collaborazione con l’associazione Dart 18 Italia e il supporto della FIV, Federazione Italiana Vela e di Assonautica Provinciale di Viterbo. Tre giorni di sport e uno spettacolare gioco di vele in acqua hanno impreziosito l’orizzonte all’interno del campo di regata allestito di fronte alla sede dell’associazione.

Gli equipaggi si sono sfidati con grinta e sana competizione e nella giornata di ieri anche con condizioni di vento decisamente migliori rispetto a quelle delle prime due giornate. “Un evento sportivo importante caratterizzato dall’ottima collaborazione tra le associazioni in un clima di festosa partecipazione – afferma il Presidente Federica Ruzzier- Abbiamo ospitato nuove presenze oltre a tanti equipaggi che ci conoscono da anni e si dicono sempre entusiasti di gareggiare da noi e di tornare a Tarquinia. Siamo felici che queste regate di siano connotate da grande sportività e correttezza e siano l’occasione per tanti regatanti di ritrovarsi in un clima di amicizia nonostante si tratti di un campionato importante in cui ovviamente c’è competizione e desiderio di vincere”.

Tra i tanti e diversi velisti dei circoli iscritti al campionato si è collocato al vertice della classifica Alessandro Cesarini, cresciuto in Assonautica, giovane di Tarquinia che ci ha riempito anche in questa occasione di orgoglio. Al secondo posto l’equipaggio olandese di Walter Minderman e al terzo posto ancora a regalare soddisfazioni un altro campione locale Renato Proli insieme al suo compagno di vento Alessandro Baldi. Per la categoria Youth si sono distinti gli strepitosi Alessandro Ricci e Daniele Proli che con la loro capacità e il loro posizionamento in classifica lasciano prevedere un futuro brillante.

Un sincero ringraziamento a tutti i circoli partecipanti, al Presidente di Classe Giorgio Vincenti, al direttore sportivo Enrico Quell, a tutto il direttivo Assonautica, all’Assonautica Provinciale di Viterbo per averci sostenuto e a tutti i soci che fattivamente hanno permesso la realizzazione del Campionato.