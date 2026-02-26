Capitale italiana della Cultura 2028: chi compone la delegazione di Tarquinia che andrà in audizione al Ministero della Cultura

Tarquinia, candidata capofila della rete dei dodici Comuni della DMO Etruskey, si prepara all’audizione finale davanti alla Commissione del Ministero della Cultura per l’assegnazione del titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 febbraio alle ore 15.15 nella Sala Spadolini del MiC e potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero. La delegazione presenterà il dossier “La cultura è volo”, illustrando la visione strategica e i progetti che animano la candidatura, in un passaggio considerato decisivo nel percorso di selezione nazionale.

Una delegazione istituzionale per il dossier “La cultura è volo”

A rappresentare il territorio saranno Francesco Sposetti, sindaco di Tarquinia; Vincenzo Bellelli, direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia; Letizia Casuccio, presidente DMO Etruskey; Raffaele Latrofa, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale; Lorenza Fruci, coordinatrice del dossier; e Francesco Spano, direttore di Federculture. Saranno inoltre pronti a intervenire per eventuali approfondimenti Federica Scala, destination manager DMO Etruskey, Luca Gufi per il Comune di Tarquinia e Michele Pigliucci, professore di Geografia economica e politica alla Link Campus University.

Una candidatura di sistema che unisce dodici Comuni

L’ingresso tra le dieci finaliste rappresenta il risultato di un percorso avviato nel 2022 dalla DMO Etruskey, che ha coinvolto i dodici Comuni della rete: Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa. La candidatura si fonda su un partenariato istituzionale che comprende, oltre al PACT, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, la Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Etruria Meridionale.