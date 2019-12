Capodanno a Parigi: sugli Champs-Elysées prima il videomapping sull’Arc de Triomphe, quindi i fuochi d’artificio

Per festeggiare l’arrivo del 2020, la Mairie de Paris invita come tradizione tutti i parigini e i turisti sugli Champs-Elysées che domani, martedì 31 dicembre, saranno scenario assieme all’Arco di Trionfo di un magnifico spettacolo di suoni e luci, con i fuochi d’artificio come bonus.

Mentre il viale più bello del mondo brilla con le sue luci color rubino, l’Arco di Trionfo si prepara a mettersi di nuovo in mostra per l’ultimo dell’anno come avviene già da qualche stagione.

Dalle 23:00, un pre-spettacolo musicale scalda l’attesa, prima di lasciare il posto a uno spettacolo di suoni e luci proiettato sulla facciata del celebre monumento storico. Previsto per le 23:40, il video-mapping svela diverse scene che trasformeranno l’Arco di Trionfo davanti agli occhi dei presenti. E mentre i 12 colpi della mezzanotte stanno per suonare, via al conto alla rovescia tutti in coro, con il nuovo anno che inizia con i fuochi d’artificio.