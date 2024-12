Capodanno alle Scuderie di Palazzo Farnese: un veglione tra tradizione e festa

Per la prima volta, le Scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola ospiteranno il veglione di Capodanno, un evento organizzato dal Comitato Sagra della Nocciola. La serata, che si svolgerà in una location suggestiva immersa in un castagneto secolare, prevede un ricco programma per celebrare l’arrivo del nuovo anno con intrattenimento, musica e cucina locale.

Menù, intrattenimento e spettacolo pirotecnico

Il veglione inizierà alle 20 e offrirà un menù variegato per adulti e bambini, arricchito da dolci natalizi e bollicine. La serata sarà animata da musica dal vivo e culminerà con il tradizionale countdown, accompagnato da lenticchie e spumante. A mezzanotte, i partecipanti potranno assistere a uno spettacolo pirotecnico nel parco delle Scuderie, prima di continuare la festa con danze fino a tarda notte.

Dettagli e prenotazioni

Organizzato in collaborazione con il Comune di Caprarola e la Pro Loco, l’evento conferma la tradizione di successo delle iniziative locali, come la Sagra della Nocciola. Sarà disponibile un parcheggio interno gratuito e la possibilità di pernottare presso l’Ostello Farnese, adiacente alla location. I posti sono limitati e le prenotazioni possono essere effettuate contattando il numero 320 484 96 00 (Arianna).