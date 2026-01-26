Caprarola, al Teatro Don Paolo Stefani lo spettacolo “I Coriandoli di Arlecchino”

Domenica 1 febbraio 2026, alle ore 17.30, il Teatro Comunale Don Paolo Stefani di Caprarola ospiterà lo spettacolo “I Coriandoli di Arlecchino”, proposto dall’Associazione Culturale Teatro Pantegano. Lo spettacolo si presenta come una favola musicale ispirata al Carnevale e alle maschere della tradizione italiana, con un linguaggio pensato per coinvolgere un pubblico familiare.

Trama e coinvolgimento del pubblico

La storia prende avvio da una rivisitazione della maschera di Pulcinella, che, pur conservando la sua ironia, si interroga sulla propria identità e viene attratto dai colori dell’abito di Arlecchino. Attraverso musiche, gag e momenti di interazione con il pubblico, lo spettacolo racconta in forma simbolica l’origine del celebre costume multicolore di Arlecchino, nato – secondo la leggenda – dall’unione di piccoli frammenti donati dagli amici. I bambini sono chiamati a partecipare attivamente, contribuendo allo sviluppo della narrazione in un contesto ludico e collettivo.

Il Teatro Stefani e le informazioni utili

Il Teatro Pantegano è una realtà consolidata nel teatro per ragazzi e si distingue per l’attenzione alla dimensione educativa e al dialogo con la platea, unendo narrazione tradizionale e linguaggi contemporanei. L’evento si inserisce nella programmazione del Teatro Don Paolo Stefani, punto di riferimento culturale per la comunità locale e parte di una stagione articolata anche grazie alla collaborazione con il Teatro Bianconi.

Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito www.teatrostefanicaprarola.com o contattare il numero 340 10 45 098. I biglietti sono disponibili anche su Ciaotickets, presso la Cartolibreria Chiossi di Caprarola e al botteghino del teatro il giorno dello spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio.