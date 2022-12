Caprarola, ecco il ricco programma di eventi per le festività natalizie

Riceviamo dal Comune di Caprarola e pubblichiamo

Prende il via il 17 dicembre, con due spettacoli (15:30/17:30) del Circo Incanto, nel Comune di Caprarola, il nutrito programma di eventi, spettacoli, occasioni di comunità pensati dall’amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio per vivere assieme il periodo natalizio e festeggiare l’inizio del nuovo anno.

“È tempo di festività natalizie, l’occasione migliore per incontrarsi, vivere i luoghi della nostra cittadina e riscoprirci una comunità unita e partecipe – dichiara il Sindaco Angelo Borgna – Questo è uno dei regali più belli che un’Amministrazione comunale possa desiderare per Natale. Abbiamo pensato ad un ricco programma di iniziative che ci accompagnerà fino al nuovo anno, con eventi adatti a tutte le età, che interesserà anche le vie del paese. Il calendario degli appuntamenti, come sempre, è il frutto di un lavoro comune con le diverse associazioni e realtà del territorio, che ringrazio per la collaborazione sempre più stretta e proficua”.

“Abbiamo pensato a iniziative diverse al fine di coinvolgere tutti, i più piccoli naturalmente, ma anche le famiglie, i ragazzi e gli adulti – interviene Barbara Mastrogiovanni, consigliere di maggioranza con delega alle Politiche Giovanili, Turismo, Spettacolo e Sport – Con delle novità, come il Villaggio di Babbo Natale che prende vita grazie al lavoro dei volontari del comitato Sagra della Nocciola Classe ’83 e quelli della Proloco Caprarola, ma non mancheranno i tradizionali appuntamenti che vanno a confermare l’amore che Caprarola nutre nei confronti della musica, come i concerti di Natale della Banda “Filippo Mascagna” e della Befana con l’”Orchestra Xilon”.

È dedicata ai bambini, ma anche ai sognatori di tutte le età, l’apertura degli eventi: sabato 17 dicembre (doppio spettacolo alle 15:30 e poi alle 17:30), presso il Campo Sportivo di Caprarola, con “Incanto, lo spettacolo dei sogni”, un viaggio nel sogno di Cristian, un bambino di 10 anni che da grande vuole diventare una stella del mondo del Circo e del Varietà. Al suo fianco ci saranno illusionisti, acrobati dell’aria, clowns e giocolieri che lo aiuteranno a scoprire la sua vocazione e a trovare la strada per realizzare finalmente il suo sogno.

Il 20 dicembre i festeggiamenti si spostano per le vie e le piazze del paese: si parte alle 15:00 da Piazza Romeo Romei con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale. Ad accompagnarci in questa avventura natalizia gli elfi del comitato Sagra della Nocciola Classe ’83 e della Proloco Caprarola con dolci, degustazioni, sorprese e tanta allegria per un pomeriggio da fiaba. Alle 16:00, con partenza Piazza Martiri della Libertà, musica, canti, balli e gioia lungo via Filippo Nicolai. Annunciati dal suono di 600 campanelli, per ricordare le antiche tradizioni caprolatte, i bambini della scuola primaria Roberto Marchini di Caprarola sfileranno per le vie del paese augurando un felice Natale a tutti gli abitanti e si esibiranno in un piccolo coro sotto il Palazzo Farnese: “Voci e Luci lungo la Via”, accompagnati dalla Associazione Culturale Musicale “Banda Filippo Mascagna”, con la straordinaria partecipazione della Carrozza di Babbo Natale.

Non può mancare il tradizionale Concerto di Natale: si terrà infatti presso le Scuderie del Palazzo Farnese, lunedì 26 dicembre (17:00), il Gran Concerto di Natale dell’A.C.M. Banda Filippo Mascagna, diretta dal M° Nicola Pecorelli.

Sono dedicati alla musica ed al canto i festeggiamenti per il nuovo anno e per la Befana caprolatti: sarà infatti il 6 gennaio 2023 (17:00, Scuderie di Palazzo Farnese) il “Concerto delle Corali”, con la partecipazione del Coro Polifonico “Center Chorus” di Bassano Romano, Coro “Diapason” Amici della Musica di Anguillara Sabazia, Coro Polifonico “Amici di Marte” di Bomarzo, la Corale Polifonica “In Hymnis et Canticis” di Caprarola.

A chiudere le festività natalizie è la musica del cinema: l’8 gennaio (17:00, Scuderie di Palazzo Farnese) l’Orchestra Xilon ci trasporterà nella magia delle più famose colonne sonore con “Il Grande Cinema in Concerto”.

Il programma completo è disponibile nel sito www.comune.caprarola.vt.it e sulla pagina FB @comunedicaprarola.informa. Gli eventi sono a ingresso gratuito, ad esclusione del Circo Incanto che prevede un biglietto di 7,00€ (info su www.circoincanto.com oppure al numero 388.1054405).