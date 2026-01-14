Caprarola, Maria Pia Timo apre il 2026 al Teatro Stefani con “Una donna di prim’ordine”

L’avvio del nuovo anno al Teatro Comunale Don Paolo Stefani è affidato alla comicità di Maria Pia Timo. Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 17:30, l’attrice porterà in scena “Una donna di prim’ordine – Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito”, spettacolo scritto insieme a Roberto Pozzi, che ne firma anche la regia. L’appuntamento rientra nella Stagione Teatrale 2025/2026, progetto culturale sostenuto dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del teatro come punto di riferimento per la vita culturale di Caprarola e dell’intera area della Tuscia.

Il disordine contemporaneo come materia scenica

Al centro dello spettacolo c’è il disordine della vita contemporanea, materiale e mentale: mail che si accumulano, chat che si moltiplicano, impegni quotidiani, lavoro, famiglia e scadenze che si intrecciano fino all’esasperazione. Da questo scenario prende forma un monologo dal ritmo serrato, in cui il “logorio della vita moderna” diventa racconto ironico e osservazione lucida del quotidiano. Tra metodi orientali, rimedi tradizionali e tentativi di razionalizzazione, lo spettacolo si interroga sulla possibilità di mettere ordine nella vita di oggi, o almeno di trovare un equilibrio temporaneo.

Una stagione teatrale per la Tuscia

Con una comicità riconoscibile e una forte capacità di immedesimazione, l’attrice restituisce un ritratto incisivo della donna contemporanea, affrontando senza superficialità il rapporto tra lavoro, famiglia e vita privata. La stagione teatrale di Caprarola si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale del territorio, realizzato anche grazie alla collaborazione con il Teatro Bianconi, che contribuisce alla direzione artistica e all’organizzazione della rassegna, portando sul palco interpreti di rilievo del panorama teatrale nazionale.