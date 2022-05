Caprarola, sabato 28 e domenica 29 maggio la Fiera dell’Agricoltura e Artigianato “Patrizio Bruziches”

Riceviamo dal Comune di Caprarola e pubblichiamo

È iniziato il conto alla rovescia, a Caprarola, per l’avvio della Fiera dell’Agricoltura e Artigianato “Patrizio Bruziches” in programma per sabato 28 e domenica 29 maggio.

L’evento, giunto alla 24esima edizione, riparte presso il suggestivo Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese ed è organizzata dal Comitato Fiera, in collaborazione con il Comune di Caprarola. L’attrattiva principale sarà, come di consueto, l’esposizione di attrezzature agricole, oramai punto di riferimento per la presentazione di macchine innovative e momento di confronto tra i più importanti produttori di attrezzature nazionali e non solo.

Grande spazio all’interno della Fiera, espressamente organizzata per la valorizzazione della vocazione agricola del territorio e dei prodotti tipici, sarà riservato alla coltura “regina” dei Cimini, a partire dal Convegno “Valorizzazione quanti-qualitativa della filiera frutta a guscio: aspetti innovativi per la gestione sostenibile”, organizzato in collaborazione con Assofrutti, che aprirà la manifestazione sabato 28 alle 10:30.

Per tutta la durata dell’evento, si alterneranno spettacoli e momenti di intrattenimento rivolti a tutte le fasce d’età, dall’area ludica per i più piccoli, al concerto del gruppo musicale “Biccasorci” del sabato sera.

La fiera agricola rappresenta un’ottima vetrina sia di espositori, che possono usufruire di numeri considerevoli di visitatori, sia per le aziende ed i produttori. Molti saranno infatti gli stand legati all’artigianato ed ai prodotti enogastronomici locali, con degustazioni ed area food dedicata, a cura del Comitato Fiera. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “Fiera Agricola e Artigianale Patrizio Bruziches Caprarola 28-29 Maggio 2022”. Contatti: Paola 3396209281 – Giovanni 3392000092