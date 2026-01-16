Caprarola, torna il Carnevale Caprolatto 2026: date e appuntamenti della festa

Caprarola si prepara a vivere una nuova edizione del Carnevale Caprolatto, appuntamento tra i più attesi del calendario cittadino, capace di coinvolgere l’intera comunità e di richiamare visitatori dal territorio. L’edizione 2026 conferma la vocazione popolare e inclusiva della manifestazione, con un programma articolato che alterna momenti dedicati alle famiglie, eventi serali e le tradizionali sfilate nel centro urbano. Il Carnevale Caprolatto è promosso dal Comune di Caprarola in collaborazione con la Pro Loco Caprarola e il Comitato Sagra della Nocciola Classe ’86.

Il programma degli eventi

I festeggiamenti prenderanno il via domenica 8 febbraio, alle ore 15.00, con la Domenica di Carnevale: una sfilata aperta a tutti lungo via Filippo Nicolai, che trasformerà il centro di Caprarola in uno spazio condiviso di maschere, musica e colori. Giovedì 12 febbraio, sempre alle 15.00, è in programma il Giovedì Grasso per Bambini, ospitato nel Salone delle Scuderie di Palazzo Farnese di Caprarola, con animazione e attività dedicate ai più piccoli. Venerdì 14 febbraio, alle ore 20.00, il Palazzo della Cultura in via della Repubblica accoglierà il Veglione di Carnevale, appuntamento serale pensato per un pubblico adulto.

La sfilata finale e il valore comunitario

La manifestazione si concluderà martedì 17 febbraio, alle ore 15.00, con la Sfilata di Martedì Grasso lungo via Filippo Nicolai. Carri allegorici, gruppi mascherati e figuranti daranno vita al momento culminante del Carnevale Caprolatto, espressione della creatività e dell’impegno della comunità locale. L’edizione 2026 si conferma così come un evento capace di coniugare tradizione e contemporaneità, rafforzando il senso di identità condivisa e la collaborazione tra associazioni e istituzioni.