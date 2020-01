Cardarelli Austen Club: a Tarquinia un ciclo di incontro con il Cardarelli dedicato a Jane Austen

Riceviamo e pubblichiamo

L’Istituto “Vincenzo Cardarelli” è pronto a dare il via ad un nuovo percorso, il Cardarelli Austen Club, dedicato alla scrittrice più famosa del periodo Regency (1811-1821). L’iniziativa parte da un’idea della DS Laura Piroli ed è stata realizzata dalle prof.sse Tiziana Civitelli e Rachele Centini.

I protagonisti non saranno solo le eroine dei romanzi della Austen, ma soprattutto le studentesse e gli studenti degli indirizzi Liceo Classico, Liceo Scientifico e Turistico della scuola. Saranno loro ad accompagnare tutti gli interessati in un viaggio nell’Inghilterra di fine XVIII secolo in sei tappe, ciascuna delle quali inizierà presso il Cinema Etrusco di Tarquinia, dove saranno proposte pellicole legate ai romanzi della Austen e si concluderà alla libreria caffè La Vita Nova di Tarquinia, che ospiterà sei tavole rotonde tenute da professori universitari ed esperti dell’autrice. Quando? A partire dal 9 Gennaio 2020, ore 15:30 al Cinema Etrusco.

Il percorso è gratuito, aperto a tutti e prevede solo il pagamento del biglietto per il cinema (€4,00). Ci vediamo al Cinema Etrusco alle 15:30 del 9, 15, 22, 29 Gennaio e del 5 e 12 febbraio 2020 e, a seguire, alla Vita Nova!!!