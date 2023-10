Cardarelli di Tarquinia, al via la piantumazione di 11.000 piantine ad opera degli studenti dell’Agrario

Riceviamo dall’IIS Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

Ogni anno l’Azienda Agricola VIVAIO LATINI ALDO di Pescia Romana dona alla sezione di Agraria dell’IISS Vincenzo Cardarelli piantine da orto con cui i ragazzi potranno apprendere nuovi metodi e lavorazioni. Quest’anno Latini Aldo ha dimostrato una vicinanza e generosità enorme donando 11.000 piantine. “Nel campo sperimentale attiguo alla scuola, che abbiamo grazie ad un comodato d’uso gratuito del Comune di Tarquinia, i ragazzi hanno preparato il terreno e da lunedì della prossima settimana, partiranno le operazioni di trapianto delle piante di ortaggi a ciclo autunnale – invernale – riferisce la Dirigente Scolastica Laura Piroli – tra cui finocchi, rucola, insalata, cavolo cappuccio, zucchine carciofi, cavolfiori, rape, verza, radicchio, bietola, puntarelle, sedano e rapette a cui parteciperanno tutti gli studenti delle cinque classi della sezione di AGRARIA. Tra qualche mese sarà possibile assaggiare i prodotti che i ragazzi coltiveranno”. “Un sentito ringraziamento da parte mia, – conclude la dirigente scolastica Laura Pirroli – da tutti i Docenti dell’Istituto, collaboratori e tecnici e soprattutto dagli studenti all’Azienda Agricola Latini Aldo per aver dato, ancora una volta, questa bellissima opportunità garantendo il prosieguo del progetto avviato già da qualche anno. L’Azienda Latini Aldo ogni anno dimostra di credere nella formazione dei nostri giovani, in particolare nell’innovazione e ricerca della qualità del prodotto. Inoltre si è reso disponibile nel collaborare per sperimentare nuove tecnologie all’avanguardia. Grazie!”.