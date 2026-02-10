Carte d’identità cartacee, dal 3 agosto 2026 non saranno più valide: invito ai cittadini di Tarquinia a richiedere la CIE

In base al Regolamento (UE) 2019/1157 e alla circolare n. 76/2025 del Ministero dell’Interno, a partire dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più considerate valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

La disposizione riguarda tutti i cittadini ancora in possesso del formato cartaceo e rientra nel processo di adeguamento agli standard europei di sicurezza dei documenti personali. La validità resterà esclusivamente per la carta d’identità elettronica (CIE).

Invito alla sostituzione anticipata per evitare disagi

Per prevenire rallentamenti e disservizi legati al prevedibile aumento delle richieste nei mesi precedenti la scadenza, il Comune invita la cittadinanza a procedere quanto prima alla sostituzione della carta cartacea con la carta d’identità elettronica, anche nel caso in cui il documento risulti ancora formalmente valido.

L’indicazione è rivolta sia ai residenti che possiedono ancora la carta d’identità cartacea, sia a coloro che hanno una CIE prossima alla scadenza, così da distribuire nel tempo gli appuntamenti e garantire un servizio più efficiente agli sportelli anagrafici.

Prenotazioni online e informazioni utili per il rilascio della CIE

I cittadini residenti a Tarquinia possono prenotare il rilascio della nuova carta d’identità elettronica tramite il portale del Ministero dell’Interno, selezionando il Comune di riferimento.

Ulteriori informazioni relative alla documentazione necessaria, alle modalità di pagamento e alla fototessera sono disponibili anche sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia, nella sezione dedicata alla prenotazione della CIE.

L’amministrazione raccomanda di non attendere l’avvicinarsi del termine del 3 agosto 2026 per presentare la richiesta, al fine di evitare attese prolungate e difficoltà operative.