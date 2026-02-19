Casa Italia apre le porte virtuali: tour immersivo tra arte, sport e tecnologia per Milano Cortina 2026

In vista dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha promosso la realizzazione di un virtual tour immersivo di Casa Italia Milano – Triennale e di Casa Italia Cortina, permettendo al pubblico nazionale e internazionale di visitare le sedi olimpiche italiane anche a distanza.

L’esperienza consente di entrare virtualmente negli spazi espositivi, esplorare ambienti interni ed esterni, opere d’arte e collezioni culturali, riproducendo fedelmente l’allestimento complessivo. All’interno di Casa Italia Milano – ospitata presso la Triennale di Milano – i visitatori possono ammirare opere di artisti italiani e internazionali accanto a reperti olimpici provenienti dal Museo Olimpico di Losanna e dalle Federazioni Sportive Nazionali, oltre a esperienze virtuali sviluppate dai partner di Casa Italia, tra cui “La Tomba delle Olimpiadi” in realtà virtuale.

Il percorso culturale, denominato MUSA, è articolato in nove sezioni ispirate alle muse della creatività e intreccia sport, arte, innovazione e tradizione, offrendo una lettura scenografica dell’identità culturale italiana.

Da Milano a Cortina: opere d’arte e contenuti multimediali in realtà immersiva

Il progetto artistico di Casa Italia prosegue anche a Cortina, dove la sede del quartier generale del CONI è ospitata presso Farsettiarte. In dialogo con le mostre milanesi, gli spazi accolgono opere di Giorgio de Chirico, Giacomo Balla, Joseph Kosuth, Mario Ceroli, Hermann Nitsch e Sol LeWitt, in un contesto che unisce arte contemporanea, quotidianità ed eventi olimpici.

Il tour è stato sviluppato da Skylab Studios utilizzando fotografie stereografiche a 360 gradi in alta definizione integrate in un sistema avanzato di navigazione digitale. La visita comprende nove sale interne, due corridoi e due spazi esterni della sede milanese, oltre a tutte le sale di Casa Italia Cortina, con la possibilità di muoversi liberamente tra gli ambienti e approfondire ogni dettaglio tramite hotspot informativi in italiano e inglese e audioguide bilingue.

L’esperienza permette di navigare gli spazi, accedere a contenuti multimediali, effettuare zoom sulle opere e consultare schede di approfondimento, trasformando la visita in un racconto culturale interattivo pensato anche per un pubblico internazionale.

Accessibilità culturale e realtà virtuale, con il contributo di Skylab Studios di Tarquinia

Il virtual tour è fruibile dal sito ufficiale di Casa Italia su smartphone, tablet, computer e schermi touch, indipendentemente dal sistema operativo e da qualsiasi luogo. È disponibile anche in modalità VR, attivabile direttamente da smartphone con appositi visori, e include la presenza di avatar digitali di atleti italiani che accompagnano i visitatori lungo il percorso MUSA.

All’interno della visita è integrata anche l’esperienza immersiva “La Tomba delle Olimpiadi”, realizzata dal Ministero della Cultura insieme al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, accessibile sia dal sito del CONI sia da quello di Casa Italia.

Come spiegato da Leonardo Tosoni, art director di Skylab Studios, il progetto è stato pensato per mantenere Casa Italia aperta in forma digitale anche dopo le Olimpiadi, rendendola accessibile 24 ore su 24 a visitatori di tutto il mondo. Fondata nel 1998 e con sede a Tarquinia, Skylab Studios opera nel campo della comunicazione visiva e delle esperienze immersive, con progetti dedicati a turismo, cultura e territori, avendo contribuito alla valorizzazione di 31 patrimoni UNESCO e di quasi 200 comuni italiani attraverso soluzioni digitali orientate all’accessibilità e all’innovazione.