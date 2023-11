“Casalinghi disperati”: la commedia diretta da Nicola Pistoia in scena al Teatro Boni di Acquapendente

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue ad Acquapendente la stagione 2023-2024 del Teatro Boni, con direzione artistica di Sandro Nardi. Il prossimo appuntamento è per domenica 19 novembre alle ore 17.30 con lo spettacolo “Casalinghi disperati” di Cinzia Berni e Guido Polito (La Bilancia Produzioni). In scena Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Stefano Tomassini, Valerio Giombetti, per la regia di Nicola Pistoia.

Tre uomini, separati e piuttosto al verde, si dividono un appartamento districandosi tra faccende domestiche, spese al supermercato e una difficile convivenza. I tre casalinghi disperati potrebbero anche riuscire a trovare un equilibrio, se non fosse per il rapporto con le rispettive ex mogli che comunque continua a condizionare le loro vite. L’arrivo di un ospite leggermente bipolare sconvolgerà tutti.

Le problematiche affrontate dagli uomini separati, tra costi di mantenimento, appuntamenti concordati per vedere i figli, delusioni e incertezze, raccontate in chiave ironica, sono le tematiche al centro di questa commedia tra divertimento, equivoci e amicizia.

La stagione 2023-2024 “Sguardi oltre i confini” ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio. Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono in vendita anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.