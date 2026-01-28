Cecilia Pampinella sul podio a Düsseldorf nella prima tappa dell’Eurotour 2026

Photo: Mario Entero / Euro Tour

Inizio di stagione positivo per la campionessa di sup Cecilia Pampinella, che ha conquistato il terzo posto nella prima tappa dell’Eurotour 2026. La competizione si è svolta lo scorso fine settimana a Düsseldorf, in Germania, all’interno della fiera nautica internazionale Boot Düsseldorf. L’atleta, già personaggio sportivo tarquiniese dell’anno e premio Angelo Jacopucci negli scorsi anni, ha chiuso sul podio una prova di alto livello, ottenendo un risultato di rilievo nel contesto di uno dei circuiti internazionali più competitivi della specialità.

Una competizione unica nel suo genere

La gara di Düsseldorf si è disputata in piscina davanti a un pubblico numeroso e si è caratterizzata per una formula particolare: batterie da 120 metri uno contro uno, che hanno trasformato ogni confronto in una sfida a eliminazione diretta. Alla tappa hanno preso parte atlete provenienti da 12 nazioni, rappresentative del panorama mondiale, rendendo il livello tecnico della competizione particolarmente elevato fin dalle fasi iniziali.