“Celleno, Terra di ciliegie”: presentato il patto per lo sviluppo del territorio

Rilanciare l’economia locale e rafforzare la coesione sociale puntando sulla ciliegia come simbolo identitario del territorio. È questo l’obiettivo del progetto “Celleno, Terra di ciliegie”, presentato nei giorni scorsi al Palazzo della Cultura di Celleno nell’ambito dell’evento “Winter Cherries”, organizzato dal Consorzio delle Ciliegie di Celleno con il contributo di Arsial e della Regione Lazio. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso di confronto con gli attori sociali del territorio, che ha coinvolto anche l’Amministrazione comunale, la Pro Loco, il Comitato per la promozione e valorizzazione della ciliegia, l’Ecomuseo e la Rete d’impresa Cilenia.

Un patto territoriale per produttori e operatori locali

Il progetto prevede la sottoscrizione, nelle prossime settimane, di un Patto territoriale tra il Comune di Celleno e produttori, artigiani, commercianti, operatori turistici e associazioni. L’accordo consentirà l’utilizzo del marchio “Celleno, Terra di ciliegie” a coloro che si impegneranno a promuovere il prodotto tipico attraverso iniziative commerciali, produttive, culturali e sportive. L’obiettivo è valorizzare la ciliegia come prodotto iconico e attrattivo, capace di generare sviluppo non solo durante il periodo della raccolta, ma lungo tutto l’arco dell’anno. Tra i relatori intervenuti all’incontro figurano il sindaco Luca Beraldo, il presidente del Consorzio Fabrizio Rastrello, il presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia Luigi Pagliaro, il docente dell’Università degli Studi della Tuscia Silvio Franco e, per il Comitato, Paola Uvini.

Tradizione, prodotto tipico e attrattività turistica

Secondo quanto emerso, l’iniziativa mira anche ad ampliare la disponibilità di prodotto fresco e trasformato, dalle confetture alle composte, fino a dolci e liquori, rafforzando la filiera locale. Come sottolineato dal presidente Rastrello, l’esperienza di altre realtà italiane dimostra come un prodotto tipico possa diventare leva di attrattività territoriale. Il sindaco Beraldo ha ricordato il legame storico tra Celleno e la ciliegia, emerso con forza dagli anni Sessanta grazie alla Festa delle Ciliegie e consolidato nel tempo con eventi e riconoscimenti, evidenziando la necessità di un ulteriore salto di qualità per rendere il territorio attrattivo tutto l’anno. L’incontro si è concluso con una degustazione di prodotti trasformati a base di ciliegie di Celleno e con la distribuzione di una brochure turistica contenente la mappa del paese e degli esercizi commerciali.