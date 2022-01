Cellulare offerta San Valentino: idea regalo

Quale opzione migliore di un cellulare offerta San Valentino per far felice il tuo fidanzato o la tua fidanzata? Se ancora non hai scelto il regalo per celebrare la giornata degli innamorati e non hai neppure idea su cosa tu voglia acquistare, potresti optare per un nuovo smartphone. A chi non farebbe piacere?

In questo articolo, ti illustrerò le caratteristiche dei 2 smartphone best seller Huawei in modo da poter più facilmente comprendere quale sia il prodotto che più faccia al caso tuo.

Huawei nova 8i: cellulare offerta San Valentino

Il primo cellulare che ho deciso di presentarti è il modello Huawei nova 8i. Si tratta di uno dei prodotti best seller del settore in virtù delle caratteristiche uniche che presenta come, per esempio, la quadrupla fotocamera con AI da 64 MP. Quella posteriore, è infatti composta da:

una fotocamera ad alta risoluzione;

una con lente ultra quadrangolare;

un’altra con obiettivo effetto Boken;

l’ultima con lente macro da 2 MP.

Gli angoli arrotondati del display, conferiscono al telefono un design armonioso e funzionale ad un’esperienza digitale senza precedenti. Del resto, questo è permesso anche dalle dimensioni dello schermo: 6.67 pollici con una risoluzione FHD + 2376 x 1080.

Se la persona alla quale vuoi regalare il nuovo smartphone tende ad utilizzarlo continuativamente per tutta la giornata, il modello nova 8i è la scelta perfetta. Grazie al sistema di ricarica SuperCharge, in poco tempo, avrà a disposizione la ricarica completa dello smartphone, qualora dovesse scaricarsi. Ma comunque, la batteria da 4300 mHa, ne consente un utilizzo prolungato al massimo delle sue prestazioni.

Potendo utilizzare due diverse SIM, una principale e l’altra secondaria, è anche il regalo ideale per chi non voglia essere disturbato sul proprio numero di cellulare dai propri colleghi, dopo l’orario di lavoro.

La cellulare offerta San Valentino, prevede, con l’acquisto del telefono nelle due diverse colorazioni disponibili (Moonlight Silver e Starry Black), l’omaggio di una custodia abbinata.

Huawei nova 9: seconda idea regalo

Il secondo smartphone che ho deciso di descriverti in questo articolo è proprio il modello “Nova 9”. Acquistandolo, potrai usufruire del 10% di sconto e, riceverai in omaggio, una custodia abbinata (disponibile in quattro diversi colori).

Questa cellulare offerta San Valentino , è davvero la scelta perfetta per chi in uno smartphone ricerchi elevate prestazioni tecnologiche e design alla moda. Nova 9, è disponibile in due diverse colorazioni: Starry Blue e Black.

Anche in questo caso, motivo di vanto dello smartphone in questione, è sicuramente la quadrupla fotocamera posteriore:

fotocamera Ultra Visione da 50 MP;

ultra grandangolare da 8MP;

di profondità da 2 MP;

fotocamera macro da 2 MP.

Inoltre, grazie alla modalità “autofocus” e alla stabilizzazione dell’immagine, le foto sfocate non saranno più un problema. Con la fotocamera interna, inoltre, da 32 MP, si può contare su una risoluzione immagini e video di ottima qualità. La stessa, è rispettivamente di 6528 x 4896 pixel e 3840 x 2160 pixel.

Il sistema operativo è quello EMUI 12, con una memoria di 8GB RAM e 128 GB ROM.

Conclusioni

Se fino ad adesso pensare al regalo di San Valentino ti ha creato stress e confusione, con questo articolo sono sicuro avrai le idee più chiare su cosa scegliere. Del resto, uno smartphone non può che essere apprezzato.