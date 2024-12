Cena sociale della ASD Tarquinia Tennis: un momento di condivisione e riconoscimenti

Appuntamento della tradizione del Natale per l’ASD Tarquinia Tennis che, sabato 14 dicembre, si è ritrovata presso la pizzeria Il Falchetto per la cena sociale che, anche quest’anno, ha registrato un’ampia partecipazione da parte dei tesserati. L’evento ha come sempre rappresentato un’occasione per riunire atleti, tecnici e dirigenti in un momento di condivisione e celebrazione dei successi ottenuti durante il 2024. Presenti alla serata i maestri Stefano Profili, Alessio Palmini e Francesco Foschetti, insieme al presidente Roberto Perugini.

Premiati i giovani atleti per i risultati del 2024

Durante la serata, spazio ai riconoscimenti per i giovani atleti che si sono distinti nel corso dell’anno per gli ottimi risultati raggiunti, sia a livello regionale che nazionale. I premi sono stati un tributo all’impegno e alla dedizione mostrati dai ragazzi e dai loro istruttori, che hanno saputo ottenere successi importanti nonostante le difficoltà e il limitato supporto esterno. La serata è stata anche un momento per ringraziare il lavoro svolto dagli allenatori e per sottolineare il valore del percorso sportivo della società.

Auguri di buone feste e un nuovo anno di sport

La ASD Tarquinia Tennis ha voluto infine ringraziare tutti i partecipanti alla cena e ha colto l’occasione per augurare un sereno Natale e un felice anno nuovo a tutti gli sportivi e alle loro famiglie. Con l’auspicio di un 2025 ricco di soddisfazioni, il presidente e i tecnici hanno rinnovato il loro impegno per continuare a promuovere il tennis sul territorio: “Buon tennis a tutti”!