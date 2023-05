Ceramica, Acquapendente partecipa al “Grand Tour” dell’AICC

Riceviamo dal Comune di Acquapendente e pubblichiamo

Nella giornata di venerdì 5 maggio 2023 Monica Putano Alias Bisti, vicesindaca di Acquapendente e assessore alla cultura e al turismo, ha partecipato alla tappa di Tarquinia del “Grand Tour”, evento organizzato dall’AICC – Associazione Italiana Città della Ceramica.

Presente anche Damiano Paoletti, archeologo e membro dell’associazione Archeo Acquapendente, che ha curato il dossier storico-culturale il quale, insieme al dossier economico-produttivo realizzato in collaborazione con CNA Viterbo e Civitavecchia, ha permesso di completare l’iter di riconoscimento di Acquapendente come città di antica e affermata tradizione ceramica.

Il Comune di Acquapendente partecipa attivamente a “Grand Tour”, che consiste in una mostra itinerante di opere in ceramica, con le copie dei lavori “Cremelia” e “Marta”. Esse saranno esposte in tutte le tappe del percorso e contribuiranno a far conoscere sempre di più a livello nazionale l’antica tradizione della ceramica aquesiana.