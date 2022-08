“Cerchi e Fori”: dal 4 agosto al via le serate estive con gli artisti di strada in centro a Roma

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 4 al 23 agosto le serate estive di Roma si arricchiscono di nuovi e interessanti appuntamenti con “Cerchi e Fori”. Una rassegna di eventi gratuiti che per venti giorni – con protagonisti artisti di strada che daranno vita a spettacoli di musica, danza, teatro, circo, clownerie, magia e tanto altro – animeranno, dalle 20.30 alle 23.30, via dei Cerchi e via dei Fori Imperiali, che verranno per l’occasione straordinariamente pedonalizzate integralmente la sera, negli orari in cui si terranno gli spettacoli.

Si tratta di un’iniziativa promossa da Roma Capitale, in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura e che fa parte del programma dell’Estate Romana 2022; gli spettacoli previsti sono stati selezionati attraverso l’Avviso pubblico “Spettacoli di strada sulla Via dei Fori e Via dei Cerchi”.

“Cerchi e Fori” consentirà a cittadini e turisti di passeggiare nell’atmosfera magica delle sere e delle notti estive in mezzo ad alcuni dei monumenti più importanti della storia di Roma, incontrando sul proprio cammino cinque postazioni (due su via dei Cerchi e tre su via dei Fori Imperiali) nelle quali si alterneranno le melodie, le coreografie, i ritmi, i colori e la poesia di tutti i 100 spettacoli previsti dal programma, adatti a un pubblico di tutte le età.

“Abbiamo voluto realizzare questa iniziativa – ha detto l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor – per arricchire ancora di più l’offerta dell’Estate Romana 2022, dando a romani e turisti la possibilità di avere pienamente a disposizione per venti serate nel mese di agosto due tra le vie più belle del centro archeologico monumentale di Roma, via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi, trasformate per l’occasione in palcoscenici di spettacoli di strada animati da artisti di ogni tipo. Questo è un primo passo – ha aggiunto – del progetto di piena valorizzazione dell’area archeologica centrale che stiamo portando avanti per consentire a tutti, cittadini e non, di riappropriarsi pienamente del cuore della città.”

“L’iniziativa ‘Cerchi e Fori’– ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – ci permette di avviare una sperimentazione che poi porterà alla definitiva pedonalizzazione di via dei Cerchi, un intervento che è coerente con il Piano urbano della mobilità sostenibile recentemente approvato ed è in linea con la nostra strategia di progressiva riduzione dei carichi di traffico in centro e di ampliamento delle pedonalizzazioni. Soprattutto nel centro storico della città, patrimonio Unesco, l’obiettivo che ci siamo posti è la riduzione del numero di autovetture con il progressivo riequilibrio dello spazio fisico stradale a favore della mobilità dolce e dei pedoni.”

Qui di seguito il programma completo, che è comunque suscettibile di variazioni e sarà consultabile e aggiornato su www.culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma.

Giovedì 4 agosto

VIA DEI CERCHI

· In Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena Zip Zone propone la dirompente energia della Tribù degli Akuna Matata, gruppo storico romano che travolgerà il pubblico con un esplosivo mix di musica, tamburi e danze tribali (3 repliche alle 20.30, alle 21.30 e alle 22.30).

· All’altezza del civico 127 Finisterre presenta alle 21, alle 21.45 e alle 22.30 Taraf Da Metropulitana – Espresso. Trascinante ensemble di musicisti zingari con fisarmonica, contrabbasso a 3 corde, chitarra e sassofono, passati dai matrimoni in Romania ai palchi di tutta Italia.

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali, appuntamento con gli spettacoli a cura de Il Circo Verde asd. Alle 20.30 Parata con le bici d’epoca della Premiata Compagnia Amilcare Polpacci e Fratelli, che invaderanno la strada a cavallo di eccentriche stramberie meccaniche a pedali; alle 21 e alle 23, On Air con Le Radiose che accompagnano i loro radioascoltatori tra le sincopate e frizzanti melodie della Swing Era: una coinvolgente follia in modulazione di frequenza che tra ronzii, fruscii, rubriche e telefonate trascina il pubblico in una montagna russa radiofonica di epoche e stili. Alle 22 Emanuela Vitale porta su Via dei Fori Imperiali il suo spettacolo On the Run, fatto di colpi di scena, fughe, trasformazioni e tante fiamme.

· Sempre su Via dei Fori Imperiali all’altezza di Via della Salara Vecchia in programma gli spettacoli proposti da Abraxa Teatro. Il 4 agosto tre repliche (alle 20.30, 21.30 e 22.30) per Fly Clown a cura della compagnia Post-It33 che racconta la comicità amara, poetica e ingenuamente pura del clown e del suo naso rosso.

· All’altezza della Colonna Traiana è a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy Bollywood, lo spettacolo con Valentina Manduchi e la Apsaras Dance Company che trascina il pubblico tra le sonorità e le movenze travolgenti dell’India dall’essenza vagamente kitch ma incredibilmente coinvolgente (3 repliche alle 20.45, alle 21.45 e alle 22.45).

Venerdì 5 agosto

VIA DEI CERCHI

· Appuntamento in Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena con Zip Zone che propone lo spettacolo di Carlo Leonardi, tenerissimo e abile clown giocoliere, che regalerà al pubblico momenti di ironia, acrobazia e teatro dell’assurdo, eseguendo due repliche (alle 20.30 e alle 22.30) del suo spettacolo C’è un nodo in questa corda e alternandosi ad Agnes Preszler, pittrice ungherese e traduttrice di testi pasoliniani, che donerà ai passanti i suoi Ritratti eseguiti in cinque minuti (alle 21.30).

· Finisterre porta all’altezza del civico 127 la Banda della Ricetta – A fuoco lento: uno spettacolo originale in cui si canta del buon cibo in un repertorio accattivante, divertente e ben condito, tra il folk e la canzone d’autore, con tanti aromi anche di paesi lontani (3 repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30).

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali, Il Circo Verde asd propone alle 20.30 un’affascinante performance acrobatica su Trampoli della Compagnia della Settimana Dopo; a seguire, alle 21, Emanuela Vitale porta al pubblico il suo spettacolo Memorie di Tè: performance danzata e drammatizzata in cui dai vapori di una teiera i ricordi di persone incontrate lungo il cammino di incrociano e prendono forma. Alle 22 torna La Compagnia della Settimana Dopo con Area 52, spettacolo di clown teatrale che mescola musica dal vivo eseguita con clarinetto, voce, loopstation e theremin, manipolazione di oggetti e teatro di figura; alle 23 la danza e il fuoco sono i protagonisti di Spyral, la performance di Lucignolo.

· Abraxa Teatro propone all’altezza di Via della Salara Vecchia L’Amore di Pulcinella a cura della compagnia Ygramul. Alle 20.30, 21.30 e 22.30 spettacolo con protagonista Pulcinella, eterno romantico, ingenuo e goffo, innamorato perdutamente di Colombina. In un rocambolesco susseguirsi di lazzi e fraintendimenti, con lo zampino di Arlecchino, la complicità di Colombina e la testardaggine del vecchio Pantalone la storia si svolge andando irrimediabilmente verso un finale a sorpresa.

· All’altezza della Colonna Traiana l’Associazione Culturale Alt Academy propone un viaggio alla scoperta di alcune tra le più belle e famose colonne sonore con Musicfilm. Protagonisti della serata Marcello Fiorini e Giovanna Famulari che proporranno musiche da film di quattro indiscussi maestri: Piovani, Morricone, Rota e Piazzolla (3 repliche alle 20.45, alle 21.45 e alle 22.45).

Sabato 6 agosto

VIA DEI CERCHI

· In Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena Zip Zone propone il duo composto da Jessica De Rodda e Riccardo Rosato che alternano due spettacoli differenti, Ops (alle 20.30 e alle 22.30) e Pop Corn Break (alle 21.30) manipolando oggetti impazziti, incastri di cerchi ed equilibri improbabili con numeri dalle atmosfere retrò e coinvolgenti.

· All’altezza del civico 127 Finisterre propone Sparatrapp – Di batteri buoni e altre storie: una “crocerossa” di note musicali e di divertenti gag che ricordano a tutti che in fondo, quando qualcosa va storto, una canzone ha la stessa funzione di una pastiglia (3 repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30).

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali con Il Circo Verde asd alle 20.30 torna lo spettacolo su Trampoli della Compagnia della Settimana Dopo; alle 21 e alle 23 ci sono le Wunder Tandem, duo femminile dall’animo disco/punk: due voci, una fisarmonica e un mini drum-set che creeranno dei mashup travolgenti che abbattono definitivamente le barriere tra i generi. Alle 22, replica dello spettacolo Area 52.

· All’altezza di Via della Salara Vecchia Abraxa Teatro propone La Festa dei Colori a cura della compagnia Abraxa Teatro. Spettacolo colorato e divertente fra trampoli, insolite coreografie e numeri d’abilità accompagnati da musiche e ritmi eseguiti dal vivo (3 repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30).

· All’altezza della Colonna Traiana c’è Tropical a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy con Eduardo Sacramento da Silveira, Luana Lima Assis e Tania Rita Jesus Aleluia. Spettacolo trascinante che partendo dalle melodie del Brasile e del carnevale più famoso del mondo, stupirà il pubblico con le incredibili evoluzioni della capoeira acrobatica e della tipica danza guerriera maculelè (5 repliche alle 20.30, alle 21.15, alle 22, alle 22.45 e alle 23.15).

Domenica 7 agosto

VIA DEI CERCHI

· Zip Zone porta in scena in Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena Umberto Rosichetti con il suo Doisberto Street Show che dal nulla trasformerà la strada in un palco per un insolito spettacolo con numeri ad alto pathos, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e invitandolo con leggerezza a riflessioni profonde (3 repliche alle 20.30, alle 21.30 e alle 22.30).

· All’altezza del civico 127 con Finisterre torna Sparatrapp – Di batteri buoni e altre storie (3 repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30).

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali Il Circo Verde asd propone alle 21 la replica dello spettacolo Area 52 della Compagnia della Settimana Dopo; alle 22 c’è Alice!, show di mimo, manipolazione, giocoleria, contact di e con Alice Bella; alle 23, torna Emanuela Vitale con il suo spettacolo On the Run.

· Ancora divertimento con Abraxa Teatro che porta in scena ancora una volta su Via dei Fori Imperiali all’altezza di Via della Salara Vecchia La Festa dei Colori a cura della compagnia Abraxa Teatro (3 repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30).

· All’altezza della Colonna Traiana l’Associazione Culturale Alt Academy propone Passaggio ad Oriente con Zaira Giannotti, Pejman Tadayon. Un’incantevole alchimia di suoni, coreografie e testi, ispirati ai grandi mistici sufi. La bellezza e la sacralità dei poemi sono scandite dagli strumenti della tradizione persiana e dalle coreografie che rievocano il Sema dei dervisci rotanti Mevlevi e l’arte dell’antica danza persiana (4 repliche alle 20.45, alle 21.30, alle 22.20 e alle 23.10).

Lunedì 8 agosto

VIA DEI CERCHI

· Con Zip Zone in Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena c’è Piero Ricciardi che con lo spettacolo Why not (alle 20.30 e alle 22.30), composto da musica dal vivo, danza eccentrica, trovate comiche ed equilibrismi, catapulterà il pubblico in un vortice di risate, sorprese e comicità, alternandosi con Giulio Linguiti e il suo show In cerchio (alle 21.30), che con pochi ed essenziali elementi si muoverà nello spazio per creare immagini dense di equilibri acrobatici.

· Finisterre presenta all’altezza del civico 127, in tre repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30, lo spettacolo di strada di Meritmirì Dalle Radici al Suono. Riti e ritmi del Meridione, partendo dall’Italia Centrale e andando verso Sud in un repertorio vocale e di danza che propone canti polivocali, a distesa, sul tamburo, canti di pellegrinaggio, devozionali e di festa e i balli della tradizione.

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali per Il Circo Verde asd torna alle 20.30 la Parata con le bici d’epoca della Premiata Compagnia Amilcare Polpacci e Fratelli; alle 21 Emanuele Avallone propone lo spettacolo di improvvisazione, clown e giocoleria Divagazioni; ancora divertimento alle 22 con Elia Bartoli in Giocol-elia, spettacolo di giocoleria comico adatto a tutte le età. Alle 23 appuntamento con Daniele Spadaro in Smisurato, spettacolo di clownerie per tutte le età.

· Abraxa Teatro porta su all’altezza di Via della Salara Vecchia Strilts Show a cura della Compagnia Officine Teatrali il Pazzo e la Luna. Un clown-giocoliere un po’ impacciato cerca di conquistare la sua amata e irraggiungibile trampoliera sfoderando tutte le sue “arti” di seduzione e coinvolgendo il pubblico in un corteggiamento infuocato (3 repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30).

· All’altezza della Colonna Traiana Via dei Fori Imperiali fa da palco a Magik a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy con Sam the Illusionist e Cornelia Paraipan. Magia da scena e cabaret magico: con un pizzico di sense of humor i partecipanti saranno sia protagonisti che testimoni di uno spettacolo esclusivo (3 repliche alle 20.45, alle 21.45 e alle 22.45).

Martedì 9 agosto

VIA DEI CERCHI

· In Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena per Zip Zone torna Giulio Linguiti e il suo show In cerchio (alle 20.30 e alle 22.30) che si alternerà con la musica del trombettista cubano Miguel Jimenez Diaz, eclettico e ammaliante, e il suo Cuba Mon Amour (alle 21.30).

· All’altezza del civico 127 Finisterre porta in scena Plutone e Proserpina – Spettacolo di Marionette e Oggetti. Un mito che parla del continuo rinnovarsi della natura e di come a ogni morte segue una rinascita, a ogni fine un nuovo inizio. Una delle più antiche storie d’amore di cui si abbia notizia, quella tra il dio delle profondità e la giovane figlia della terra (3 repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30).

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali con Il Circo Verde asd alle 20.30 torna la Parata con le bici d’epoca della Premiata Compagnia Amilcare Polpacci e Fratelli che proporranno anche, alle 21, il gran varietà circense Velocirco; alle 22 da non perdere la Compagnia Chien Barbu Mal Rasé in El Trio Churro in cui due scalmanati circensi promettono di raccontare la storia del circo dalla sua nascita ad oggi; alle 23 Il Macchiarlo porta al pubblico i grandi classici della giocoleria e dell’arte di strada nel Super Standard Show.

· All’altezza di Via della Salara Vecchia Abraxa Teatro propone Pulcinella nella Luna a cura della compagnia TradirEfare. Un viaggio fantastico alla scoperta di un mondo alla rovescia. Stanco dì non trovare risposte in un mondo spesso più assurdo di lui, Pulcinella decide di cercarle sulla Luna lasciando indietro storture, guerre, povertà e fame e cercando di scoprire come si può vivere “a capa sotto” (3 repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30).

· L’Associazione Culturale Alt Academy porta All’altezza della Colonna Traiana Tierra de Mexico con Antonella Serafini, Claudia Torres, Antonio Padovano, Fiore Angerame e Giancarlo Angerame Marìn. La vera voce del Messico con le musiche e le canzoni dei mariachi (4 repliche alle 20.45, alle 21.30, alle 22.20 e alle 23.10).

Mercoledì 10 agosto

VIA DEI CERCHI

· In Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena Zip Zone porta al pubblico Francesco Bellelli che divertirà il pubblico con due shows: Le marionette del Bellelli (alle 20.30 e alle 22.30), un puppet show di burattini e marionette costruite a mano in cui i personaggi danzano, ballano, fanno numeri di circo e bolle di sapone, e Capitan Bretella Super Show (alle 21.30), uno spettacolo spassoso di circo, illusionismo e improvvisazione.

· Sempre su Via dei Cerchi, all’altezza del civico 127 Finisterre torna in scena con Plutone e Proserpina – Spettacolo di Marionette e Oggetti (3 repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30).

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali Il Circo Verde asd porta in scena alle 21 Antonio Tremani in Internazionale Popolare Show, spettacolo di giocoleria ed equilibrio; alle 22 c’è Ninho Maravilha in Leggermente Frizzante, show di giocoleria con clave, palline e cerchi unite all’interazione e all’improvvisazione con il pubblico; alle 23 arriva la magia di Brillo Show.

· Abraxa Teatro propone all’altezza di Via della Salara Vecchia I Vestiti Nuovi del Presidente a cura di Circomare Teatro. Favola ispirata a “I vestiti nuovi dell’Imperatore” di Hans Christian Andersen. Il Presidente non si cura del popolo e maltratta i suoi subalterni e il suo Ministro della moda. Una Rivoluzionaria si traveste da sarto e per punire la vanità del Presidente organizza una truffa ai suoi danni (3 repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30).

· All’altezza della Colonna Traiana l’Associazione Culturale Alt Academy propone African Tam Tam con Moustapha Mbengue, Ismaila Mbaye ed Elhadji Djibril Mbaye. Musica, danza, ritmi e colori dell’Africa nera: i danzatori-musicisti sorprenderanno il pubblico con assoli ritmici alternati ad armonie di insieme, sempre alla ricerca dell’incontro di nuove sonorità, attraverso l’energia della percussione e il fascino della danza e del canto (3 repliche alle 20.45, alle 21.45 e alle 22.45).

Giovedì 11 agosto

VIA DEI CERCHI

· A cura di Zip Zone in Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena appuntamento alle 20.30 e alle 22.30 con Mr Big Circus e il suo cabaret di clownerie che tra clave, coltelli spade e torce di fuoco presenta al pubblico un giullare con un accento di dubbia provenienza e una grande capacità di improvvisare. Lo spettacolo si alternerà con i ritmi cubani di Miguel Jimenez Diaz in programma alle 21.30 con Cuba Mon Amour.

· Finisterre ripropone all’altezza del civico 127 Meritmirì Dalle Radici al Suono (3 repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30).

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali appuntamento con Il Circo Verde asd alle 21 con il Fil Magic Show di e con Filippo Porcari: uno spettacolo di magia tutto da ridere; alle 22 torna il circo con Simone Romanò in Hop Hop; alle 23 giochi di abilità circense e sketches da commedia all’italiana per Vero Amore di e con Dani e La Giocoleria.

· All’altezza di Via della Salara Vecchia Abraxa Teatro propone alle 20.30, 21.30 e 22.30 Don Quixote – A Spasso per la Mancha a cura Compagnia Tradirefare. Maschere, musica e teatro di strada incontrano una delle storie più amate della letteratura mondiale.

· All’altezza della Colonna Traiana, a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy, torna Bollywood, lo spettacolo con Valentina Manduchi e la Apsaras Dance Company (3 repliche alle 20.45, alle 21.45 e alle 22.45).

Venerdì 12 agosto

VIA DEI CERCHI

· Zip Zone porta ancora una volta in Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena il cabaret di clownerie di Mr Big Circus (alle 20.30 e alle 22.30) che si alternerà con la pittrice Agnes Preszler, i suoi Ritratti in 5 minuti e la creazione di un disegno a terra dalle grandi dimensioni (alle 21.30).

· Nuovo appuntamento all’altezza del civico 127 con Meritmirì Dalle Radici al Suono a cura di Finisterre (3 repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30).

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali per Il Circo Verde asd alle 20.30, spettacolo sui Trampoli di Eva Q; alle 21 e alle 23 numeri di circo, danza e altre disavventure con il Duo Quizas in Same But Different; alle 22, c’è ancora Eva Q in Dimmi di sì, spettacolo di magia comica, clown, acrobatica eccentrica e performance di fuoco adatto a tutte le età.

· Alle 20.30, 21.30 e 22.30 Abraxa Teatro porta all’altezza di Via della Salara Vecchia Circus Karakascio’ a cura della Compagnia Circus Karakascio’. Sulle orme di Antoine de Saint-Exupéry, autore del “Piccolo Principe”, un varietà di arte di strada in cui si alternano mirabolanti numeri di giocoleria a suggestive bolle di sapone in un’atmosfera fiabesca.

· All’altezza della Colonna Traiana l’Associazione Culturale Alt Academy propone il secondo appuntamento di Musicfilm che vedrà esibirsi ancora Marcello Fiorini accompagnato, questa volta, da Marco Camboni (3 repliche alle 20.45, alle 21.45 e alle 22.45).

Sabato 13 agosto

VIA DEI CERCHI

· Daniele Antonini incanterà grandi e piccini in Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena con il suo Big Babol Circus uno spettacolo di magie comiche, giocolerie con sfere e bolle di sapone giganti dove tutto è magico e tutto può accadere a cura di Zip Zone (3 repliche alle 20.30, 21,30 e 22.30).

· All’altezza del civico 127 Finisterre propone Musiche dalle province zingare degli Acquaragia Drom: spettacolo vibrante e ironico da uno dei gruppi storici della musica popolare del nostro paese, pioniere della world music italiana, sempre in viaggio tra canzoni e balli proposti nell’originale stile zingaro nostrano (3 repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30).

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali per Il Circo Verde asd alle 20.30 spettacolo sui Trampoli di Eva Q; alle 21 torna il Ninho Maravilha in Leggermente Frizzante, alle 22 Eva Q in Dimmi di sì e alle 23 Simone Romanò con Hop Hop.

· Abraxa Teatro propone all’altezza di Via della Salara Vecchia tre repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30 dello spettacolo HISTORI-A a cura della compagnia Ygramul. La resistenza delle Donne lungo la storia dell’Europa, dall’antica Roma sino ai tempi moderni, narrata in un girotondo di maschere, lazzi e caratteri della Commedia dell’Arte. Un tourdion attorno alla Maschera di Colombina, per declinare lungo la storia il genio, l’ironia, la creatività del mondo femminile, in una festa di inclusione e di lotta.

· All’altezza della Colonna Traiana tornano le sonorità brasiliane di Tropical a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy (5 repliche alle 20.30, alle 21.15, alle22, alle 22.45 e alle 23.15).

Domenica 14 agosto

VIA DEI CERCHI

· In Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena a cura di Zip Zone, la Poetessa del Fuoco porta in scena tre repliche (alle 20.30, 21,30 e 22.30) dello spettacolo onirico Poesie di fuoco Gitane dove la poesia in forma verbale coinvolge il pubblico in un rituale di scrittura collettiva emozionante e indimenticabile attraverso la danza e la manipolazione del fuoco.

· All’altezza del civico 127 Finisterre propone alle 21, alle 21.45 e alle 22.30 Strumenti della Meraviglia – Dalla Conchiglia all’Handpan: un viaggio musicale tra strumenti curiosi ed elaborati come la ghironda, la nickelharpa, il violino a tromba o torototela; molto legati alla tradizione come la lira calabrese o il tamburello e anche più moderni come l’handpan.

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali per Il Circo Verde asd alle 20.30 spettacolo sui Trampoli di Nicola Macchiarlo; alle 21 e alle 23 torna il Ninho Maravilha in Leggermente Frizzante mentre alle 22 c’è la replica del Super Standard Show de Il Macchiarlo.

· All’altezza di Via della Salara Vecchia Abraxa Teatro propone Doktor Buble a cura di Andrea Corvo della compagnia Ygramul. Il Dottor Viktor Frederikovich Von Bubble De Vagnardia svelerà al mondo tutti i segreti intorno al magico mondo delle bolle di sapone (3 repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30).

· All’altezza della Colonna Traiana Via dei Fori Imperiali ospita ancora una volta Magik a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy (3 repliche alle 20.45, alle 21.45 e alle 22.45).

Lunedì 15 agosto

VIA DEI CERCHI

· Per la notte di ferragosto in Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena arriva il Circo Cerini della compagnia Cremé e Brulèe, l’unico circo con gli animali di fuoco (alle 20.30 e alle 22.30). Uno spettacolo fortemente evocativo divertente e umoristico, proposto da Zip Zone, che manipola oggetti, creature e serpenti fiammeggianti, pesci e meduse che bruciano di fiamme turchesi, alternando acrobazie e giocolerie pirotecniche in cui Alessio Dantignana e Valeria Pediglieri danzano tra le fiamme insieme alle loro creature fantastiche. Sempre il 15 agosto alle 21.30 Federica Pinna, La Fata luminosa, volteggerà sui trampoli e il suo abito illuminato con più di mille led dando vita a uno spettacolo magico.

· Sempre su Via dei Cerchi, all’altezza del civico 127 torna lo spettacolo degli Acquaragia Drom, Musiche dalle province zingare a cura di Finisterre (3 repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30).

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali per Il Circo Verde asd alle 21 torna Simone Romanò con Hop Hop e alle 22 Vero Amore di e con Dani e La Giocoleria. Nuovo appuntamento, inoltre, alle 23 con il Fil Magic Show.

· All’altezza di Via della Salara Vecchia torna Abraxa Teatro con Fly Clown a cura della compagnia Post-It33 (3 repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30).

· All’altezza della Colonna Traiana l’Associazione Culturale Alt Academy propone Più semo e mejo stamo concerto dei due chitarristi di scuola romana Luca Pagliani e Antonio Trignani. Stornellate romantiche, stornelli pungenti e a dispetto, le storie finite bene e quelle finite male, i vecchi mestieri, la cronaca e il sogno. Il pubblico potrà addentrarsi nel ventre di Roma sulle note dei brani che l’hanno celebrata (4 repliche alle 20.45, alle 21.30, alle 22.20 e alle 23.10).

Martedì 16 agosto

VIA DEI CERCHI

· In Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena per Zip Zone Giacomo Di Vona porta al pubblico il suo Animal Freak Show in cui uno stravagante personaggio dalla lontana India intrattiene gli spettatori accompagnato da animali fantastici e immaginari, attraverso il racconto di miti e leggende di paesi lontani (3 repliche alle 20.30, 21,30 e 22.30).

· Un nuovo appuntamento alle 21, alle 21.45 e alle 22.30 all’altezza del civico 127 con gli Acquaragia Drom e il loro spettacolo Musiche dalle province zingare a cura di Finisterre.

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali per Il Circo Verde asd alle 20.30 spettacolo sui Trampoli di Nicola Macchiarlo; alle 21 torna Vero Amore di e con Dani e La Giocoleria e alle 22 il Super Standard Show de Il Macchiarlo. Alle 23 appuntamento con Gioia Santini in Spaiata: spettacolo in equilibrio tra tenerezza e virtuosismo, dove il concetto di giocoleria viene capovolto e i piedi diventano i protagonisti di un viaggio all’interno di un cassetto.

· All’altezza di Via della Salara Vecchia Abraxa Teatro porta ancora al pubblico Doktor Buble a cura di Andrea Corvo della compagnia Ygramul (3 repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30).

· L’Associazione Culturale Alt Academy riporta le sonorità di African Tam Tam all’altezza della Colonna Traiana con Moustapha Mbengue, Ismaila Mbaye ed Elhadji Djibril Mbaye (3 repliche alle 20.45, alle 21.45 e alle 22.45).

Mercoledì 17 agosto

VIA DEI CERCHI

· In Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena Zip Zone propone Monsieur David, fantasista di fama internazionale, con tre spettacoli. Alle 20.30 Danse Du Pied: spettacolo di mimo e marionette con i piedi, che miscela la magia con il tango argentino, il teatro danza e il teatro fisico e gestuale di Federica Gunina creando incanto e una forte emanazione poetica. Alle 21.30 Il mondo capovolto, uno spazio nero dove a poco a poco valigie colorate faranno emergere le loro storie romantiche e poetiche, un luogo dove l’immaginazione regna sovrana; alle 22.30 Fantasia a piede libero, spettacolo di strada dove la danza dialoga con la fantasia conducendo chi osserva in spazi di sospensione e di libertà espressiva.

· All’altezza del civico 127 tornano, a cura di Finisterre, gli Strumenti della Meraviglia – Dalla Conchiglia all’Handpan (3 repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30).

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali appuntamento con il Il Circo Verde asd alle 20.30 per la performance sui Trampoli di Elisetta’s-Tilt; alle 21 e alle 23 c’è Andrea Farnetani in Trick Nik, spettacolo di giocoleria comica con sei cucchiaini e sei bicchieri di e con Andrea Farnetani; alle 22 Niandra donna sola, impaziente e dalle strane abitudini, scende in piazza con un tavolino imbandito per due a lume di candela per il suo spettacolo Appuntamento al Buio.

· Abraxa Teatro all’altezza di Via della Salara Vecchia Circus Karakascio’ a cura della Compagnia Circus Karakascio’ (3 repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30).

· All’altezza della Colonna Traiana Via dei Fori Imperiali fa da palco allo spettacolo Ruggenti 20’s a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy con Francesca De Vita, Chiara Bartolucci, Filippo Bussu e Stefano Tedeschi. Le coreografie Swing, Lindy Hop, Charleston e Jazz Roots si alterneranno a momenti di pura improvvisazione, nel pieno spirito della tradizione jazzistica (5 repliche alle 20.30, alle 21.15, alle 22, alle 22.45 e alle 23.15).

Giovedì 18 agosto

VIA DEI CERCHI

· Con Zip Zone in Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena arriva la compagnia argentina I Surreales che condurrà gli spettatori in un mondo assurdo dove l’immaginazione è parte viva attraverso giochi aerei, acrobazie e trapezi su una struttura autoportante in un vaudeville comico di rara bellezza (3 repliche alle 20.30, 21,30 e 22.30).

· Finisterre porta per la seconda volta all’altezza del civico 127 la Banda della Ricetta – “A fuoco lento (3 repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30).

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali per Il Circo Verde asd alle 20.30 sui Trampoli torna Elisetta’s-Tilt; alle 21 e alle 23 si balla sulle note blues di Zoert One Man Band; alle 22 da non perdere Na Scarpa e Na Panchina, spettacolo leggero e un po’ eccentrico di e con Bon Bon Rouge.

· All’altezza di Via della Salara Vecchia Abraxa Teatro propone Uovo Elettrico Circus a cura di Maurizio Mancini della compagnia Ygramul: circo di strada interattivo, con utilizzo di tecniche di clownerie e giocoleria, adatto a un pubblico di tutte le età (3 repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30).

· All’altezza della Colonna Traiana torna Magik a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy (3 repliche alle 20.45, alle 21.45 e alle 22.45).

Venerdì 19 agosto

VIA DEI CERCHI

· In Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena Zip Zone ripropone i tre spettacoli di Monsieur David: alle 20.30 Danse Du Pied; alle 21.30 Il mondo capovolto; alle 22.30 Fantasia a piede libero.

· All’altezza del civico 127 Finisterre propone alle 21, alle 21.45 e alle 22.30 il Circo Diatonico Trio, ensemble storico della musica di strada e di animazione, in Acrobazie: un basso tuba di fiati e l’organetto di Clara Graziano in un originalissimo repertorio ispirato al mondo del circo e dello spettacolo viaggiante. Nel cerchio colorato, pedana di esibizione, le performance di Gigi Capone con le sue giocolerie con clave, palline, sfere, diablo e le sue azioni teatrali piene di grande fascino e poesia.

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali per Il Circo Verde asd alle 20.30 nuova performance sui Trampoli firmata questa volta Alice Blasi; Alice Bella torna con il suo spettacolo Alice! alle 21 mentre alle 22 torna il Fil Magic Show. Nuovo appuntamento alle 23 con Bon Bon Rouge in ‘Na scarpa e ‘Na panchina.

· Abraxa Teatro propone all’altezza di Via della Salara Vecchia Don Chisciotte a cura Compagnia La Bottega dei Comici. Una compagnia di attori è stanca di fare teatro, di fare Commedia dell’Arte, e di mettere in scena il Don Chisciotte; gli attori, accettando di rifare lo spettacolo per l’ennesima volta, si trovano invischiati nel dilemma di capire dove finisce la loro identità e dove inizia la maschera che diventa l’unico motivo di benessere della loro vita (3 repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30).

· All’altezza della Colonna Traiana Via dei Fori Imperiali ospita ancora una volta il fascino delle melodie brasiliane di Tropical a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy (5 repliche alle 20.30, alle 21.15, alle 22, alle 22.45 e alle 23.15).

Sabato 20 agosto

VIA DEI CERCHI

· In Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena per Zip Zone Andrea Mineo si esibisce in Boato, show di clownerie, ridicolo e coraggioso, dove la magia incontra la danza a grandi altezze grazie all’uso di trampoli, monocicli e giochi di prestigio (3 repliche alle 20.30, 21,30 e 22.30).

· Alle 21, 21.45 e 22.30 all’altezza del civico 127 Finisterre riporta in scena il Circo Diatonico Trio con Acrobazie.

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali con Il Circo Verde asd Alice Blasi torna sui Trampoli alle 20.30 mentre alle 21 e alle 23 nuovo appuntamento con Simone Romanò in Hop Hop; alle 22 c’è Spaiata di Gioia Santini.

· All’altezza di Via della Salara Vecchia Abraxa Teatro porta in scena La Saga di Annone. Le avventure dell’elefante albino di Papa Leone X a cura Compagnia La Bottega dei Comici. Le maschere della commedia dell’arte ripercorrono fatti storici, in un bellissimo intreccio tra accadimenti reali del 1500 e una vicenda surreale, comica e divertente nata dal mistero dell’elefante albino (3 repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30).

· L’Associazione Culturale Alt Academy porta ancora una volta All’altezza della Colonna Traiana i mariachi di Tierra de Mexico (4 repliche alle 20.45, alle 21.30, alle 22.20 e alle 23.10).

Domenica 21 agosto

VIA DEI CERCHI

· Torna Daniele Antonini con Zip Zone in Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena che replicherà lo spettacolo Big Babol circus innestandolo con un laboratorio – spettacolo di improvvisazioni e giochi circensi in cui gli spettatori saranno coinvolti attivamente (3 repliche alle 20.30, 21,30 e 22.30).

· Alle 21, alle 21.45 e alle 22.30 Finisterre propone all’altezza del civico 127 Fra la Gente e le Strade de Roma – Poesia in musica da Trilussa e Magni: spettacolo ispirato a Trilussa e ai suoni sonetti popolati da tipici personaggi, la casalinga, il commesso del negozio, la servetta, la signora, che si muovono su un tappeto sonoro ricco di sfumature, che va dalla canzone romana classica, ai suoni della Campagna Romana, per arrivare sino ai grandi classici tratti dalle opere di Luigi Magni.

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali per Il Circo Verde asd torna Alice Bella in Alice! e alle 22 Spaiata di Gioia Santini. Alle 23 replica dello spettacolo Hop Hop di Simone Romanò.

· Alle 20.30, 21.30 e 22.30 Abraxa Teatro porta all’altezza di Via della Salara Vecchia Ghirigoro – Il Circo più piccolo del Mondo a cura della Compagnia Endaxi. Un piccolo circo in cui sono presenti tutti gli elementi dell’arte di strada immersi in un’atmosfera comica e rocambolesca per travolgere di ilarità tutti gli spettatori con ScannaMago, clown dalle molteplici doti di acrobata, prestigiatore e giocoliere, e Tipota, la sua fida “collaboratrice clown”.

· All’altezza della Colonna Traiana tornano lo swing e il lindy hop dei Ruggenti 20’s a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy (5 repliche alle 20.30, alle 21.15, alle 22, alle 22.45 e alle 23.15).

Lunedì 22 agosto

VIA DEI CERCHI

· La compagnia Endaxi di Paolo Scannavino e il suo Scannamago con Tipota mettono in scena in Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena per Zip Zone Ghirigoro, il circo più piccolo del mondo con numeri divertenti pieni di brio e di energia, clownerie, giochi di equilibrio, colpi di scena e numeri circensi di elevato contenuto tecnico come il rola bola a più piani con le spade e passing con 7 clave e l’indimenticabile numero dei palloncini (3 repliche alle 20.30, 21,30 e 22.30).

· All’altezza del civico 127 Finisterre propone Pocket Circus, spettacolo per bambini dai 3 ai 99 anni de Il Circo in Valigia: un circo tutto da inventare, un clown, gli oggetti di una valigia e una buona dose d’immaginazione guideranno il pubblico verso il piacere creativo di un gioco poetico e divertente. Con Gianluigi Capone, artista di strada giocoliere e clown (3 repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30).

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali Il Circo Verde asd propone alle 21 la replica del Brillo Show di Fabrizio Brillo e alle 22 Giocol-elia di e con Elia Bartoli. Alle 23 torna lo spettacolo a lume di candela di Niandra in Appuntamento al Buio.

· Abraxa Teatro propone all’altezza di Via della Salara Vecchia in tre repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30 Mario Versus Capitan A a cura di Circomare Teatro. Spettacolo che vuole difendere la libera arte di strada. Mario è un giocoliere che si appresta a fare il suo spettacolo ma la legge lo vieta e Capitan A viene incaricata di fermare l’esibizione; Mario si ribella e viene arrestato ma tenterà l’evasione.

· All’altezza della Colonna Traiana Via dei Fori Imperiali risuonerà ancora una volta dell’African Tam Tam a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy (3 repliche alle 20.45, alle 21.45 e alle 22.45).

Martedì 23 agosto

VIA DEI CERCHI

· Ultimo giorno su Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena con Zip Zone che propone il ritorno della compagnia Crème e Brulée che incanterà gli spettatori con altre repliche del Circo Cerini anticipato da numeri originali e incandescenti. Le due repliche (alle 20.30 e alle 22.30) dello spettacolo saranno intervallate dalla performance Marcel (alle 21.30), interpretato dall’attore e mimo Mele Ferrarini che intratterrà il suo pubblico con una performance di teatro, mimo e lettura animata della Recherche di Proust.

· Ultimo appuntamento all’altezza del civico 127 con Finisterre che propone I Racconti di Fernando – Pane e Pesci: spettacolo, frutto di una ricerca sulle possibili interazioni tra il teatro di figura, il teatro d’attore e quello di strada che cerca, attraverso un cantastorie, di raccontare poeticamente un’epoca, dagli anni prima del grande conflitto mondiale ai nostri giorni (3 repliche alle 21, alle 21.45 e alle 22.30).

VIA DEI FORI IMPERIALI

· All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali per Il Circo Verde asd spettacolo sui Trampoli di Nicola Macchiarlo alle 20.30 e a seguire alle 21 Il Macchiarlo in Super Standard Show. Alle 22 torna La Compagnia della Settimana Dopo in Area 52 e alle 23 Niandra in Appuntamento al Buio.

· Ultimo appuntamento all’altezza di Via della Salara Vecchia con Abraxa Teatro che propone alle 20.30, 21.30 e 22.30 Un pizzico di taranta a cura del gruppo musicale Le Tre meno un Quarto. Lo spettacolo spazia da canti a cappella dedicati al puro ascolto a musica da ballo, ripercorrendo le regioni del sud Italia in un vero e proprio viaggio sonoro: dai valzer siciliani al canto sul tamburo dell’area Vesuviana, dalle tarantelle calabresi alla pizzica salentina. E naturalmente le canzoni romane: serenate, stornelli e canti della malavita.

· All’altezza della Colonna Traiana tornano a risuonare i ritmi e le danze persiane con Passaggio ad Oriente a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy (4 repliche alle 20.45, alle 21.30, alle 22.20 e alle 23.10).