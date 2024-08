Cerveteri e Tarquinia: al via il progetto Etruschi in Mongolfiera

Dal 6 al 30 agosto, le Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia offrono un’opportunità unica: ammirare le meraviglie di questi siti Unesco dall’alto. I visitatori avranno la chance di salire a bordo di una mongolfiera vincolata, che si alzerà fino a 15/20 metri di altezza, per una vista mozzafiato delle aree archeologiche e dei paesaggi circostanti, dalla costa tirrenica ai monti dell’entroterra. Questa esperienza esclusiva sarà arricchita da una descrizione topografica dettagliata e l’uso di binocoli professionali, offerti dal personale del Parco, per osservare da vicino monumenti e paesaggi.

Come partecipare e costi del biglietto

Il volo in mongolfiera è gratuito e incluso nel costo del biglietto d’ingresso ai siti, che è di 10 euro per gli adulti, 2 euro per i giovani tra 18 e 25 anni e gratuito per i minori di 18 anni. Per partecipare, è necessario acquistare il biglietto “Etruschi in mongolfiera” online sulla piattaforma Musei Italiani. Questo biglietto consente anche l’ingresso alla Necropoli e al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia o Cerveteri. Ogni volo è aperto ad un numero massimo di 4 passeggeri. Al momento dell’acquisto dei biglietti on-line bisognerà scegliere la fascia oraria del volo preferita. Poiché i posti sono limitati, è consigliabile prenotare il prima possibile per assicurarsi un posto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare pa-certa.info@cultura.gov.it.

Organizzazione e finanziamento dell’iniziativa

L’iniziativa è organizzata dal PACT in collaborazione con le amministrazioni comunali di Cerveteri e Tarquinia e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale. È finanziata con fondi speciali destinati ai siti Unesco dalla legge 77/2006. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile e scoprire le meraviglie etrusche da una prospettiva completamente nuova!