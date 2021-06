Che bel traguardo! Domani 24 giugno la pasta all’uovo “Claudia” a Tarquinia festeggia 50 anni di attività

Il 24 giugno del 1971 iniziava a Tarquinia, in via Cesare Battisti, una bella storia, di quelle che hanno per protagoniste persone, progetti, passioni, professionalità e dedizione.

Esattamente cinquanta anni fa, come domani, apriva i battenti – in un locale a pochi metri da dove opera tutt’ora – la pasta all’uovo “Claudia”, grazie all’impegno e alla voglia di mettersi in gioco di Claudia Giovannoni. Una strada intrapresa con l’aiuto della mamma e dei suoceri e, per i primi quattro anni, con il supporto nei fine settimana di suo marito Pierluigi Siliquini, che nel resto della settimana lavorava come autotrenista.

Poi, nel 1975, la decisione: Claudia e Pierluigi acquistano il locale in via Cesare Battisti, 7 e lui lascia il lavoro per dedicarsi a tempo pieno al negozio: da allora, sono tante, tantissime le generazioni di tarquiniesi cresciute con la pasta all’uovo di Claudia.

Una storia che non si è mai interrotta, da allora, che ora prosegue grazie alle nuove generazioni: nel 2018, infatti, Claudia ha deciso di godersi la meritata pensione lasciando il testimone al figlio più grande, Marco, e alla nuora Samantha, che sono ben felici e grati di portare avanti un’attività così ben avviata, perche sarebbe stato un vero peccato chiudere e mandare sprecato un così prezioso patrimonio di competenza, tradizione ed amore per il lavoro e una storia così bella e duratura.

Per questo, domani, giovedì 24 giugno, l’appuntamento per amici e clienti è al negozio, per brindare, festeggiare “e per ringraziare tutti – dicono dalla pasta all’uovo – di averci sostenuto sino a raggiungere questo grande traguardo”.