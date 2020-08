Che estate al Riva Blues: tutto pronto per Ferragosto. E a fine mese arriva la Settimana del Grazie

Riceviamo e pubblichiamo

Continua a ritmo serrato la stagione del Riva Blues, stabilimento balneare/ristorante di Tarquinia Lido: e con agosto si moltiplicano idee, proposte e opportunità, senza dimenticare chi, nei difficili mesi che stiamo vivendo, è in prima linea per aiutare, soccorrere e garantire la sicurezza di tutti.

Ma andiamo per ordine, da stasera, 7 agosto, a lunedì 10, possibilità di prenotare con The Fork, a posti limitati – 40 per ogni pasto – per il pranzo o la cena di Ferragosto, con il 20% di sconto per tutti gli amici de lextra.news che, leggendo questa notizia, prenoteranno tramite il portale.

Dal 23 al 28 agosto, invece, arriva la Settimana del Grazie: un sconto del 20% per tutti coloro che, in questi mesi, hanno vissuto in prima linea l’emergenza Covid-19: personale sanitario, forze dell’ordine e volontari saranno i benvenuti nelle sale del locale. Per info e prenotazioni, il Riva Blues è a Tarquinia Lido, lungomare dei Tirreni, telefono 389 1017522.