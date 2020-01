checinema… al Cinema Etrusco: a Tarquinia arriva Checco Zalone e “trema” il record di spettatori del 2016

Non sono ancora le quasi 1.530 presenze che, nel gennaio di quattro anni fa – proprio come domani, 3 gennaio – segnarono il record assoluto giornaliero, ma l’arrivo di Tolo Tolo e Checco Zalone al Cinema Etrusco di Tarquinia ha richiamato un numero enorme di spettatori già dalla giornata di debutto, nel mercoledì di Capodanno di ieri.

In un clima di febbrile attesa, le sale della struttura tarquiniese, ieri, hanno accolto circa 1.100 spettatori, di cui quasi 900 solo per Tolo Tolo, con sette spettacoli garantiti: a ruota, ma ben staccati, Jumanji, Pinocchio, Qualcosa di meraviglioso, La Dea Fortuna e Spie sotto copertura – il tutto senza dimenticare Star Wars – a confermare una programmazione variegata e di altissimo livello. Ed era appunto da quattro anni che il multisala tarquiniese non superava le mille presenze giornaliere.

Ma Zalone è un fenomeno assolutamente nazionale: 1.175.931 Spettatori per Tolo Tolo ieri in Italia – il 75,40 % delle presenze totali del giorno – con 8.680.232 euro di incassi in biglietteria a livello nazionale. Dati che battono anche il record d’esordio dello stesso comico, attore e regista barese, fissato il primo gennaio 2016 con 7.360.192 euro. Il tutto, dicono dal cinema, senza deludere i tanti spettatori giunti nelle sale: satira, canzoni da cabaret e umorismo trasversale, infatti, non hanno tradito le attese, con una critica in uscita buona: e con il weekend alle porte il record di presenze giornaliere a Tarquinia è a serio rischio.