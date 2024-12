Chi salverà Babbo Natale: oggi 21 dicembre un’avventura natalizia per grandi e piccoli a Tarquinia

“Chi salverà Babbo Natale”: arriva oggi, sabato 21 dicembre, a Tarquinia, l’evento inedito pre natalizio: un’iniziativa aperta a tutti e gratuita, pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un’originale caccia al tesoro.

Dalle ore 16 alle 19, con partenza da Piazza Cavour, i partecipanti potranno ritirare una mappa del percorso e, per i primi 800, ricevere un cappellino omaggio. Un personaggio natalizio fornirà le istruzioni per iniziare l’avventura, che prevede indovinelli e rompicapi differenziati per adulti e bambini. L’obiettivo è salvare il Natale esplorando Tarquinia e scoprendo i suoi angoli più caratteristici.

Un percorso tra storia e tecnologia

Lungo il tragitto, i partecipanti incontreranno personaggi natalizi che offriranno indizi o tenteranno di sviare i concorrenti. L’esperienza sarà arricchita da contenuti multimediali accessibili tramite smartphone, che sveleranno curiosità e aneddoti sulla città. Alcuni luoghi inclusi nell’itinerario, normalmente chiusi al pubblico, saranno eccezionalmente visitabili per l’occasione. Il gran finale si svolgerà in una location segreta, dove il Natale verrà simbolicamente salvato, rappresentando il culmine di un’esperienza unica.

Collaborazione e sostegno locale

L’evento è stato ideato da Fabio Gagni di Se Ami Tarquinia e Mirko “Memory” Moscetti, grazie all’impegno di numerosi volontari e imprenditori locali. Tra i sostenitori figurano attività come Ristrutturare srl, Bacco Perbacco, Therra, Pizza Point, Ambaradam, Eklettica, Dot, Al Pachino, Memory, Brt moto club, Tarquinia nuoto e padel, ed Emergenza Creativa. L’iniziativa è inoltre patrocinata dal Comune di Tarquinia e supportata dall’Associazione Viva Tarquinia. La partenza è fissata presso il locale Bacco Perbacco, in piazza Cavour.