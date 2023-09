Ciclismo, domenica 3 settembre a Tarquinia Lido la Coppa Cimoroni – Memorial Pietro Anzellini

Ph: Gino Brachetti

Si corre domenica tre settembre, a partire dalle 15 e 30, a Tarquinia Lido, la Coppa Cimoroni, seconda edizione del Memorial Pietro Anzellini, quarantatreesimo Trofeo Angelo Jacopucci, organizzata e promossa dalla Polisportiva Tarquinia.

Da via delle Sirene, di fronte al Bar Cimoroni, si alterneranno nel pomeriggio una serie di gare giovanili maschili e femminili su un circuito che si snoda tra le vie del Lido, in una formula spettacolare che da anni incanta gli appassionati di ciclismo e i curiosi in generale. Per tutti, al termine, una speciale premiazione che omaggia anche la tradizione e la cultura di Tarquinia.