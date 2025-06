“Ciliegie per la CRI”: a Tarquinia nel weekend la raccolta fondi con la Croce Rossa

Sabato 14 giugno anche Tarquinia parteciperà a “Ciliegie per la CRI”, la campagna solidale promossa dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Consorzio della Ciliegia di Vignola IGP. L’iniziativa si svolgerà presso i gazebo della Croce Rossa presenti in tutta la Regione Lazio, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione. A Tarquinia l’appuntamento è, come di consueto, al piazzale Europa, dove i volontari saranno a disposizione dei cittadini per tutta la giornata.

Solidarietà e prodotti di qualità

Con un’offerta libera sarà possibile portare a casa un cestino di ciliegie di alta qualità, contribuendo così in modo concreto alle azioni quotidiane della Croce Rossa Italiana a sostegno delle fasce più fragili della popolazione. Il ricavato verrà destinato ai progetti locali, con particolare attenzione ai servizi di assistenza e ai programmi di protezione sociale. La campagna unisce il gusto di un prodotto stagionale alla possibilità di compiere un gesto utile per la comunità.

Una giornata dedicata alla solidarietà

“Ciliegie per la CRI” è un’iniziativa che unisce la valorizzazione dei prodotti agricoli italiani all’impegno umanitario, promuovendo la cultura del dono attraverso un’azione semplice e accessibile a tutti. Il punto di raccolta sarà attivo a partire dalla mattina e per tutta la giornata di sabato, sino a esaurimento scorte. Se resteranno delle disponibilità, i volontari saranno al piazzale anche nella giornata di domenica: per acquistarle è possibile chiamare anche il numero 339 509 3541. L’invito alla cittadinanza è quello di partecipare, sostenere i volontari e scegliere, come recita lo slogan della campagna, “la bontà e la solidarietà”.