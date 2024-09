Cioccofest e Festa della Castagna: a Caprarola a ottobre due weekend di festa

Preparatevi a un’esplosione di sapori e divertimento perché torna il Cioccofest e Festa della Castagna a Caprarola! Gli ingredienti ci sono tutti: la bontà irresistibile del cioccolato, i sapori autentici della tradizione e lo splendido scenario del Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese. Un evento gratuito, aperto a tutti, che si svolgerà nei weekend del 12-13 e 19-20 ottobre 2024, dalle 10:00 alle 19:30.

Un weekend di gusto nel cuore della Tuscia

Il Cioccofest è un’immersione totale in un’esperienza unica, arricchita dalla magia del Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, recentemente intitolato a Luigi Einaudi. Questo spazio verde di due ettari, con i suoi alberi secolari, farà da cornice a stand di produttori artigianali pronti a deliziarvi con cioccolato in tutte le sue forme e sapori. E non è finita qui: il borgo incantevole di Caprarola sarà completamente pedonalizzato, pronto ad accogliere visitatori e famiglie in un’atmosfera di convivialità e tradizione.

Divertimento per tutti e tante sorprese

Cioccofest è sinonimo di avventura e divertimento! Per i più piccoli ci saranno pony da cavalcare, giochi gonfiabili, spettacoli, artisti di strada, un parco avventura e giochi medievali. Gli amanti del buon cibo potranno gustare prodotti locali e una vasta selezione di eccellenze enogastronomiche della Tuscia, il tutto arricchito da musica, novità e sorprese. Organizzato dall’amministrazione comunale insieme alla Proloco Caprarola, all’Associazione Fiera Agricola e Artigianale ‘Patrizio Bruziches’ e al Comitato Sagra della Nocciola, l’evento promette di essere un’esperienza indimenticabile, con navette gratuite per muoversi comodamente nel borgo.

Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook @cioccofestcaprarola per tutti gli aggiornamenti. Per informazioni, inviate un messaggio WhatsApp al numero 348 900 1525.