Civita Castellana celebra Dante Alighieri

Con la volontà di celebrare la ricorrenza dei settecento anni dalla scomparsa del sommo poeta Dante Alighieri, diverse le iniziative messe in campo, valorizzando soprattutto i preziosi contributi dei giovani, attraverso i lavori e la cooperazione di diversi alunni e delle scuole del comune.

La data del 25 marzo è stata scelta dal Governo per celebrare questo autore icona del nostro paese nel mondo con la sua Commedia. Pertanto era fissata in calendario come apertura dell’iniziativa. Tuttavia, a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni che impediranno qualsiasi forma di manifestazione e attività, la celebrazione del sommo poeta, voluta dal comune, verrà posticipata alla seconda metà di aprile. Le attività previste e messe in campo in primis dalla scuola “Dante Alighieri”, dedicheranno all’occasione una conferenza on line per commemorare i 7 secoli dalla morte di Dante Alighieri, onorandosi di portarne il nome. I temi trattati durante la conferenza, – che si terrà presso la sala conferenze della Curia in piazza Matteotti – riguarderanno la parola, la musica e le immagini con contributi che in parte saranno offerti in presenza, seguendo norme e condizioni di sicurezza, in parte proposti esclusivamente tramite filmati e video. Per il giorno successivo la celebrazione è previsto l’allestimento di una targa commemorativa presso il cortile dell’edificio scolastico che porta il nome del poeta.