Civita Castellana, proseguono le videoconferenze sui Falisci

test

Riceviamo dal Comune di Civita Castellana e pubblichiamo

Per il ciclo “Alle sei di sera a Falerii – passeggiando in una città preromana” sui temi archeologici relativi all’antica Falerii Veteres, con venerdi 23 aprile, alle ore 18, andrà online la terza video conferenza dedicata ai falisci, dal titolo “Arredi e poesia conviviale: il sepolcro specchio della vita”, a cura della dottoressa di ricerca Manuela Bonadies. Questa nuova puntata del percorso di passeggiate virtuali affronterà il tema dei contesti funerari, portando testimonianze di studi che hanno messo in luce informazioni a riguardo. La ricostruzione della storia ha infatti evidenziato quali oggetti venivano scelti dagli antichi abitanti di Falerii per deporli nei sepolcri dei loro familiari. Una utile ricostruzione dell’atmosfera caratteristica del momento di passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti, è stata possibile grazie ad una attenta analisi dei corredi provenienti da numerose tombe della città falisca. Gli elementi emersi testimoniano un richiamo a quella convivialità a cui Dioniso, con le sue sfumature, fa da sfondo. Dopo le precedenti puntate, il percorso prosegue dunque verso la scoperta delle diverse fasi culturali della capitale falisca, partendo dall’età arcaica fino al suo progressivo tramonto nel corso del III secolo a.C. L’iniziativa, con cui l’amministrazione Giampieri ha voluto investire nella cultura per promuovere il turismo, realizzata in collaborazione con l’area di insegnamento di Etruscologia e antichità italiche del Dipartimento di scienze dell’antichità della Sapienza Università di Roma, prevede incontri fino a dicembre 2021. Per le coordinate di accesso alla videoconferenza sulla piattaforma Meet e per partecipare è richiesta preventiva prenotazione all’indirizzo faleriimail@gmail.com.